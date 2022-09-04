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У Росії шантажують відмовника з Туви трусами і шкарпетками: "все пробачимо, за свій рахунок поїдеш в Україну"

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Росія, Неділя 04 вересня 2022 18:16
У Росії шантажують відмовника з Туви трусами і шкарпетками: "все пробачимо, за свій рахунок поїдеш в Україну" Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Росії керівництво військової частини в Туві вмовляє військового поїхати в Україну на війну, обіцяючи в такому випадку пробачити "відмовнику" заборгованість у вигляді спідньої білизни та шкарпеток, виданих раніше під час служби.

Про це передає громадський рух "Нова Тува" у своєму Instagram.

Як розповіла дружина росіянина, який не побажав брати участь у так званій "спеціальній військовій операції" в Україні, після відмови йому поставили у військовому квитку червоний штамп із зазначенням про "схильність до зради".

Влаштуватися на роботу з такою печаткою у воєннику чоловік поки не зміг, хоча відкриті вакансії є в наявності - роботодавці прямо не відмовляють, але просять прийти пізніше.

"Коли вийшов наказ про звільнення її чоловікові довелося здати назад в склад військової частини весь одяг, амуніцію, яку він отримував коли-небудь під час служби, хоча це за законом вже давно списано, він все це дістав і здав", - йдеться в публікації з посиланням на розповідь дружини цього "відмовника".

Однак знайти на ринку і в магазинах 7 штук трусів, а також 9 пар зимових і 22 пари літніх шкарпеток, щоб повернути у військову частину, житель Туви так і не зміг. Цю білизну чоловікові записали як борг і зобов'язали терміново здати.

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Дружина "відмовника" обурюється, що при крайньому дзвінку з частини її чоловікові розповідали: "ми тобі все пробачимо - навіть твої шкарпетки і труси, ти поновишся за контрактом, своїм коштом поїдеш в Україну і бла бла бла".

"Вона говорить нам, розумієте - життя мого чоловіка цінується 31 парами шкарпеток і 7 трусами!!! Сумно ось так розцінюють наших хлопців", - пишуть в тувинському громадському русі.

Нагадаємо, раніше в росЗМІ повідомляли, що відмовників з Бурятії тримають у СІЗО під окупованим Луганськом.

Нещодавно стало відомо, що в Херсоні російські військові та офіцери ФСБ влаштували стрілянину в кафе, в результаті чого були загиблі серед солдатів і співробітників спецслужби.

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