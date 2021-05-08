У Росії на репетиції параду до 9 травня спалахнув танк: відео НП
У російській Уфі під час репетиції параду військової техніки з нагоди 9 травня сталася НП - загорівся один з танків. Техніка радянських часів спалахнула незабаром після проїзду повз трибун перед будівлею міськради столиці Башкирії.
Про це передає ІА "Башинформ".
Інцидент потрапив на відео, і кадри виклали в мережу.
Танк їхав по проспекту Жовтня, розвернувся на Північний проїзд і загорівся.
За тим, що відбувається, спостерігали люди на вулиці, знімаючи на телефони.
Як пояснили в прес-службі регіонального МНС, танк Т-26 загорівся через займання палива, яке пролилося на його корпус.
Повідомляється, що водій загасив вогонь самостійно до прибуття пожежників і рятувальників.
При цьому на ролику видно, як до танка з'їхалися кілька пожежних авто. Також показано, як пожежники починають гасити вогонь, що виходить з-під його вежі. Техніку рясно заливали піною і водою.
Також на місце події прибула карета швидкої допомоги.
Відео: в російській Уфі спалахнув танк на репетиції параду до 9 травня
Раніше повідомлялося, що у Росії військові спалили власну техніку на навчаннях, і в мережі з'явилося відео інциденту.
Також ми писали про те, що перед цим у Росії на параді перекинувся танк Т-34.