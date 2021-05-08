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У Росії на репетиції параду до 9 травня спалахнув танк: відео НП

Новость на русском → Уфа, Субота 08 травня 2021 10:58
У Росії на репетиції параду до 9 травня спалахнув танк: відео НП Фото: в Уфі загорівся танк на репетиції параду до 9 травня (bashinform.ru)
Автор: Володимир Костирін

У російській Уфі під час репетиції параду військової техніки з нагоди 9 травня сталася НП - загорівся один з танків. Техніка радянських часів спалахнула незабаром після проїзду повз трибун перед будівлею міськради столиці Башкирії.

Про це передає ІА "Башинформ".

Інцидент потрапив на відео, і кадри виклали в мережу.

Танк їхав по проспекту Жовтня, розвернувся на Північний проїзд і загорівся.

За тим, що відбувається, спостерігали люди на вулиці, знімаючи на телефони.

Як пояснили в прес-службі регіонального МНС, танк Т-26 загорівся через займання палива, яке пролилося на його корпус.

Повідомляється, що водій загасив вогонь самостійно до прибуття пожежників і рятувальників.

При цьому на ролику видно, як до танка з'їхалися кілька пожежних авто. Також показано, як пожежники починають гасити вогонь, що виходить з-під його вежі. Техніку рясно заливали піною і водою.

Також на місце події прибула карета швидкої допомоги.

Відео: в російській Уфі спалахнув танк на репетиції параду до 9 травня

Раніше повідомлялося, що у Росії військові спалили власну техніку на навчаннях, і в мережі з'явилося відео інциденту.

Також ми писали про те, що перед цим у Росії на параді перекинувся танк Т-34.

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