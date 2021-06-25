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В России "просто так" избили иностранца после матча Евро 2020

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Петербург, Пятница 25 июня 2021 15:23
В России "просто так" избили иностранца после матча Евро 2020 В России футбольный фанат просто так избил иностранца (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

В Петербурге российский футбольный фанат избил шведского болельщика. Это произошло вечером, 23 июня, после мачта на Евро 2020 между сборной Швеции и Польши. Стоит отметить, что Швеция одержала победу и это помогло сборной Украины попасть в плей-офф.

Детали инцидента рассказали в издании "Комсомольская правда".

Гражданин Швеции шел по Петровскому проспекту в Санкт-Петербурге. 26-летний мужчина был один и просто шел по улице. Внезапно на него напал незнакомец, нанес несколько ударов и скрылся в неизвестном направлении.

Скорую помощь иностранцу вызвали очевидцы и ему оказали первую медицинскую помощь. Позже с пострадавшим побеседовали сотрудники полиции.

Как рассказал житель города Гетербург сотрудникам полиции, к нему на улице подбежал неизвестный мужчина 30-35 лет на вид. Он несколько раз ударил шведа руками по лицу, а после – сбежал. Злоумышленник не пытался ничего похитить у иностранца. А швед признался, что так и не понял причину нападения.

Как добавили в полиции, подозреваемого задержали очень быстро и 24 июня уже с ним беседовали в правоохранительных органах. Им оказался 25-летний житель Петербурга. В отношении парня возбудили уголовное дело и футбольному фанату грозит до трех лет тюрьмы за "гостеприимство" по отношению к иностранцу.

Напомним, ранее мы писали о том, что посол Швеции потроллил сборную Украины и получил ответ.

А также рассказывали о том, что Боярский разнес российских футболистов и похвалил сборную Украины.

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