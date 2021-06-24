Боярский разнес россиян и похвалил сборную Украины по футболу: "на голову выше наших"

Михаил Боярский похвалил сборную Украины по футболу, которая вышла в 1\8 финала и высказал предположение, что команда может дойти и до полуфинала.

Так он прокомментировал выход сборной Украины в плей-офф Евро 2020 для издания " Спорт Экспресс ".

Народный артист СССР и России Михаил Боярский признал, что украинские футболисты играют намного лучше российской сборной.

"Поздравляю украинцев! Молодцы! Да, они могут дойти до полуфинала. Но есть свои моменты. И я соглашусь, что Украина пока на голову сильнее наших. Удачи украинцам! Будем болеть за них", - заявил легендарный актер.

Стоит отметить, что сборная Украины оправдала ставки букмекеров и попала в 1/8 финала Евро 2020. Следующий матч украинцы сыграют вероятнее всего со сборной Швеции 29 июня, во вторник.

Прогнозы букмекеров

Главным фаворитом Евро 2020 на данный момент остается Франция. Составить ей конкуренцию могут сборные Италии, Англии, Германии, Испании, Бельгии, Нидерландов и Португалии.

По прогнозу букмекеров, шансы на победу у Украины крайне низкие. Коэффициент составляет аж 101. Ниже на данный момент только футбольная команда из Австрии.

Как расположились ставки букмекеров на данный момент

4.50 – Франция

7.00 – Италия

7.50 – Англия

8.00 – Германия

8.50 – Испания

10.0 – Бельгия

10.0 – Нидерланды

11.0 – Португалия

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