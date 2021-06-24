ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боярский разнес россиян и похвалил сборную Украины по футболу: "на голову выше наших"

Новина українською →
Четверг 24 июня 2021 14:01
Боярский разнес россиян и похвалил сборную Украины по футболу: "на голову выше наших" Боярский похвалил сборную Украины и признал, что она лучше россиян (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Михаил Боярский похвалил сборную Украины по футболу, которая вышла в 1\8 финала и высказал предположение, что команда может дойти и до полуфинала.

Так он прокомментировал выход сборной Украины в плей-офф Евро 2020 для издания "Спорт Экспресс".

Народный артист СССР и России Михаил Боярский признал, что украинские футболисты играют намного лучше российской сборной.

"Поздравляю украинцев! Молодцы! Да, они могут дойти до полуфинала. Но есть свои моменты. И я соглашусь, что Украина пока на голову сильнее наших. Удачи украинцам! Будем болеть за них", - заявил легендарный актер.

Стоит отметить, что сборная Украины оправдала ставки букмекеров и попала в 1/8 финала Евро 2020. Следующий матч украинцы сыграют вероятнее всего со сборной Швеции 29 июня, во вторник.

Прогнозы букмекеров

Главным фаворитом Евро 2020 на данный момент остается Франция. Составить ей конкуренцию могут сборные Италии, Англии, Германии, Испании, Бельгии, Нидерландов и Португалии.

По прогнозу букмекеров, шансы на победу у Украины крайне низкие. Коэффициент составляет аж 101. Ниже на данный момент только футбольная команда из Австрии.

Как расположились ставки букмекеров на данный момент

4.50 – Франция

7.00 – Италия

7.50 – Англия

8.00 – Германия

8.50 – Испания

10.0 – Бельгия

10.0 – Нидерланды

11.0 – Португалия

Боярский разнес россиян и похвалил сборную Украины по футболу: &quot;на голову выше наших&quot;скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, какие известные животные делают прогнозы о результатах матчей на Евро 2020.

Читайте РБК-Украина в Google News
евро 2020 Евро 2021
LITE
Жара в Украине скоро спадет, и придут обильные осадки: синоптики показали карты погоды
Жара в Украине скоро спадет, и придут обильные осадки: синоптики показали карты погоды