У Росії "просто так" побили іноземця після матчу Євро 2020

У Петербурзі російський футбольний фанат побив шведського вболівальника. Це сталося ввечері, 23 червня, після матчу на Євро 2020 між збірною Швеції та Польщі. Варто відзначити, що Швеція здобула перемогу і це допомогло збірній України потрапити в плей-офф.

Громадянин Швеції йшов по Петровському проспекту в Санкт-Петербурзі. 26-річний чоловік був один і просто йшов вулицею. Раптово на нього напав незнайомець, завдав кілька ударів і зник у невідомому напрямку.

Швидку допомогу іноземцю викликали очевидці і йому надали першу медичну допомогу. Пізніше з потерпілим поговорили співробітники поліції.

Як розповів житель міста Гетербург співробітникам поліції, до нього на вулиці підбіг невідомий чоловік 30-35 років на вигляд. Він кілька разів ударив шведа руками по обличчю, а після – втік. Зловмисник не намагався нічого викрасти в іноземця. А швед зізнався, що так і не зрозумів причину нападу.

Як додали в поліції, підозрюваного затримали дуже швидко і 24 червня вже з ним розмовляли в правоохоронних органах. Ним виявився 25-річний житель Петербурга. Відносно хлопця порушили кримінальну справу і футбольному фанату загрожує до трьох років в'язниці за "гостинність" стосовно іноземця.