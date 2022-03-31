UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России для патриотических плакатов крадут американские фотографии

Россия ворует американские фото для патриотических плакатов (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В социальных сетях появился плакат, на котором указывается кража американских фотографий для патриотических российских открыток. В частности, эти плакаты о Великой Отечественной войне и победе.

О каких плакатах идет речь и какие именно фотографии на них использованы – читайте ниже.

1. Плакат "Это наша Победа" – на самом деле там изображены американские морские пехотинцы на острове Иводизима в 1945 году.

2. Иллюстрация к 65-летию Победы – на плакате использован фрагмент фотографии, где изображены участники американского морского дивизиона Окинаве в 1945 году.

3. Плакат ко Дню Победы 9 мая – на плакате использована фотография американского морского пехотинца на Марианских островах в 1944 году. Ее сделали 1 июля во время боя за территорию Гуам. Автор снимка – Пол Дорси, журналист и фотограф.

4. Они сражались за Родину – на плакате разместили фрагмент фотографии немецкого экипажа бомбардировщика Ju-88. Оригинал этой фотографии - вот тут.

"Мы воюем с идиотами. Патриотические плакаты РФ изображают военных "ненавистного им Запада". Эти идиоты даже Гуглом пользоваться не умеют", - говорится в подписи к сообщению.

Впрочем, таких случаев много. К примеру, в городе Оренбург в 2020 году на баннере ко Дню Победы вместо красноармейцев изобразили немецких солдат.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские оккупанты грабят дома украинцев и вывозят оттуда все ценные вещи.

Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерацияплагиат