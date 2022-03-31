В России для патриотических плакатов крадут американские фотографии

В социальных сетях появился плакат, на котором указывается кража американских фотографий для патриотических российских открыток. В частности, эти плакаты о Великой Отечественной войне и победе.
О каких плакатах идет речь и какие именно фотографии на них использованы – читайте ниже.
1. Плакат "Это наша Победа" – на самом деле там изображены американские морские пехотинцы на острове Иводизима в 1945 году.
Напомним, ранее мы писали о том, что российские оккупанты грабят дома украинцев и вывозят оттуда все ценные вещи.
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