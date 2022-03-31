У Росії для патріотичних плакатів крадуть американські фотографії

У соціальних мережах з'явився плакат, на якому вказується крадіжка американських фотографій для патріотичних російських листівок. Зокрема, ці плакати про Велику Вітчизняну війну і перемогу.
Про які плакати йдеться і які саме фотографії на них використані – читайте нижче.
1. Плакат "Це наша Перемога" - насправді там зображені американські морські піхотинці на острові Іводізіма в 1945 році.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські окупанти грабують будинки українців і вивозять звідти всі цінні речі.
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