В России "Z-патриот" обматерил ребенка и отобрал рюкзак, потому что желто-синий (видео)

На ролике видно, что россиянин с признаками опьянения угрожающе "поучал" школьника лет 8 на вид, стоящего в углу около дверей вместе с другим маленьким мальчиком, вероятно, младшим братом.

Ярый сторонник путинской агрессии требовал, чтобы ребенок снял свой ранец, нецензурно ругался и что-то на матах объяснял об Украине. Запуганный школьник не желал расставаться с рюкзаком, но взрослый все же силой стянул его и бросил под ноги.

Мальчик тут же поднял ранец и снова надел, не поддаваясь на угрозы украинофоба, и предпочитая помалкивать.

Кстати, свидетели подобного нравоучения неадекватного пассажира электрички тоже не делали никаких замечаний и не вмешивались, а просто снимали, как поддатый "патриот" своей страны запугивает детей и отбирает вещи.

Видео: россиянин в электричке с матом отбирал желто-синий рюкзак у школьника