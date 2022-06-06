У Росії "Z-патріот" обматюкав дитину і відібрав рюкзак, тому що жовто-синій (відео)

У Росії в електричці чоловік став чіплятися до хлопчика в тамбурі з гнівною матірною тирадою про Україну. А все тому, що побачив у дитини за плечима шкільний рюкзак синьо-жовтого кольору. Такий "урок патріотизму" неадеквата зняли на камеру очевидці.
Відео інциденту опублікував журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram.
На ролику видно, що росіянин з ознаками сп'яніння загрозливо "повчав" школяра років 8 на вигляд, що стояв у кутку біля дверей разом з іншим маленьким хлопчиком, ймовірно, молодшим братом.
Затятий прихильник путінської агресії вимагав, щоб дитина зняла свій ранець, нецензурно лаялася і щось на матах пояснював про Україну. Заляканий школяр не бажав розлучатися з рюкзаком, проте дорослий все ж силою стягнув його і кинув під ноги.
Хлопчик тут же підняв ранець і знову надів, не піддаючись на погрози українофоба, і вважаючи за краще мовчати.
До речі, свідки подібного моралізаторства неадекватного пасажира електрички теж не робили жодних зауважень і не втручалися, а просто знімали, як піддатий "патріот" своєї країни залякує дітей і відбирає речі.
Відео: росіянин в електричці з матом відбирав жовто-синій рюкзак у школяра
Нагадаємо, нещодавно експерт і політолог пояснив ненависть росіян до українців, та розповів, що таке "колективний Путін" у головах жителів РФ.
Також ми писали, що в окупованому Криму пенсіонерка облила кров'ю могилу російського окупанта, вбитого в порту Бердянська під час вибуху корабля, і тепер жінку збираються посадити на 5 років. Сама пенсіонерка назвала свій вчинок помстою за повномасштабне вторгнення РФ і вбивства, скоєні загарбниками в Україні.