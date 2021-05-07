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В России оконфузились в Днем победы, развесив "вражеские" флаги (фото)

Автор: Светлана Мащенко

В Российской Федерации оконфузились с украшением города ко Дню победы, 9 мая. В городе Владивосток появились на улицах флаги, напоминающие флаг ВМС Японии, которая воевала в "нацистском блоке" против стран-союзников (антигитлеровской коалиции).

Об этом пишут РИА Новости.

"Жителям Владивостока не понравились флаги, которые появились на центральной площади города к 9 мая. По их мнению, они похожи на флаг ВМС Японии", - говорится в сообщении.

Позже в мэрии оправдались, что подрядчик неверно истолковал условия, указанные в каталоге оформления улиц.

В России оконфузились с Днем победы (t.me/rian_ru)

Отметим, что Япония вступила во Вторую мировую войну 27 сентября 1940 года, подписав Берлинский пакт с Германией и Италией и напав на Индокитай. 7 декабря 1941 года Япония атаковала Перл-Харбор, после чего США вступили в войну.

Советский Союз воевал против Японии на Дальнем Востоке в рамках Маньчжурской стратегической наступательной операции, которая началась 9 августа 1945 года уже после полной капитуляции нацистского блока.

Известна эта операция также, как битва за Маньчжурию (территория современного Китая на границе с Россией). Япония заявила о полной капитуляции уже 2 сентября.

Ранее мы писали, что оккупанты жестко оконфузились на торжестве в Крыму.

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Новости Украины 9 Мая