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У Росії осоромилися з Днем перемоги, розвісивши "ворожі" прапори (фото)

Автор: Світлана Мащенко

У Російській Федерації осоромилися з прикрашанням міста до Дня перемоги, 9 травня. У місті Владивосток з'явилися на вулицях прапори, що нагадують прапор ВМС Японії, яка воювала в "нацистському блоці" проти країн-союзників (антигітлерівської коаліції).

Про це пишуть РИА Новости.

"Мешканцям Владивостока не сподобалися прапори, які з'явилися на центральній площі міста до 9 травня. На їхню думку, вони схожі на прапор ВМС Японії", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в мерії виправдалися, що підрядник невірно витлумачив умови, зазначені в каталозі оформлення вулиць.

У Росії осоромилися з Днем Перемоги (t.me/rian_ru)

Зазначимо, що Японія вступила у Другу світову війну 27 вересня 1940 року, підписавши Берлінський пакт з Німеччиною та Італією і напавши на Індокитай. 7 грудня 1941 року Японія атакувала Перл-Харбор, після чого США вступили у війну.

Радянський Союз воював проти Японії на Далекому Сході в рамках Маньчжурської стратегічної наступальної операції, яка почалася 9 серпня 1945 року вже після повної капітуляції нацистського блоку.

Відома ця операція також, як битва за Маньчжурію (територія сучасного Китаю на кордоні з Росією). Японія заявила про повну капітуляцію вже 2 вересня.

Раніше ми писали, що окупанти жорстко осоромилися на торжестві в Криму.

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Новини України 9 Мая