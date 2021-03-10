Российская писательница нагло украла тексты украинской блогерши: цинизм зашкаливает

Ворованные тексты появлялись на ресурсе Яндекс-Дзен, который запрещен в Украине.

"Вчера выяснилось, что некая "Инна Метельская-Шереметьево", автор российского издательства Издательская группа Эксмо и корреспондентка ресурса Яндекс Дзен, не просто выдает мои тексты и фото за свои, карикатурно переписывая "Украинский советский говор", но и по-панибратски вспоминает меня как свою едва не подругу. Беспроигрышный вариант, ведь Яндекс Дзен у нас забанен, так что никто из нас не увидит плагиат и ложь. Ну, это она так думала. Поскольку именно вчера один добрый человек мне показал эту помойную яму и обратил внимание на нарушение моих авторских прав", - написала Марианна Душар.

Российская писательница называет украинский язык "советским украинским".

“Обожаю украинский язык. Не старый - Шевченковский, не новый, галицко-политизированный (Боже упаси!), а наш, советский украинский, который даже в литературном виде был ярким, образным и очень веселым (и я даже не имею в виду суржик)”, - пишет Метельская-Шереметьева.

Далее также следуют искаженные факты якобы о Львове и Украине. Россиянка пишет, что украинцы не забывают своих "братьев из России".

"А еще, как убеждает воровка, во Львове, несмотря на все, любят русских агрессоров и поддерживают такую ценную культурную связь с ватой. Мол, ей переписку прислала львовянка "Оксана Кучеряк", - пишет "Пани Стефа".

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Кстати, в оборот воровки пошли не только авторские тексты проекта "Пани Стефа", но и переписи, выданные в издательстве "Старого Лева", фотографии Укринформа.

"Беглое ознакомление с творчеством Метельской выявило упоминания о Юрии Винничук, украинского туроператора "Відвідай,", упоминания о Юлии-Авроре Огородник.

Профиль российской писательницы-воровки в Facebook.

В комментариях украинцы написали, что уже пожаловались на профиль российской писательницы и заявили о нарушении авторских прав.