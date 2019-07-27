России грозит экологическая катастрофа из-за пожара в Сибири

России угрожает серьезная экологическая катастрофа из-за лесных пожаров в Сибири. Смог распостранился уже на Красноярский край и Иркутскую область. Как сообщает республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дым появился из-за горения леса в Сибири. Пожары начались из-за тридцатиградусной жары, порывов ветра.

Дымовая мгла наблюдается в Набережных Челнах и Нижнекамске, сообщили в управлении. В обоих городах концентрация пыли достигла предельно-допустимой нормы. Также дым добрался до Казани.

Кроме Татарстана дым от сибирских пожаров наблюдается в регионах Урала, в Пермском крае, Удмуртии и Башкирии.

В городах наблюдается сильное загрязнение воздуха. Об этом свидетельствую данные сервиса CityAir, проводящего мониторинг загрязнения атмосферы. По его оценке, в Новосибирске и Томске в последнюю неделю превышена максимальная разовая предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе.

Кроме того, площадь пожаров достигла двух миллионов гектаров, а дым дошел до Казани.

Скриншот поста (twitter.com/e_kazan_ru)

Фото: Вид из космоса на пожары в Якутии (Copernicus Sentinel/Flickr)

Отметим, что лесные пожары почти не тушат, хотя к их ликвидации привлечены сотни спасателей. В основном леса горят в труднодоступных районах, где затраты на тушение превышают размер возможного ущерба.

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