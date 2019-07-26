России разрешили выступить на Олимпиаде-2020 под своим флагом

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Олимпиада пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года

Олимпийский комитет России (ОКР) получил от Международного олимпийского комитета (МОК) официальное приглашение принять участие в летней Олимпиаде 2020 года в Токио. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Олимпийского комитета России.

Отметим, игры XXXII Олимпиады пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

"Таким образом, Олимпийский комитет России получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий. Это касается, в том числе, и представителей легкой атлетики, которые имеют официальный допуск ИААФ (Международная легкоатлетическая федерация) к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор", - говорится в сообщении.

Отметим, осенью 2015 года после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Маклареном о массовом употреблении допинга в российском спорте статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) был приостановлен. Тогда же была прекращена работа Московской антидопинговой лаборатории.

Напомним, вследствие дальнейших санкций от участия в летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро были отстранены легкоатлеты и тяжелоатлеты из России.

Кроме того, в декабре 2017 года МОК из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. Российские спортсмены соревновались в Южной Корее под олимпийским флагом.