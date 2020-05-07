В России бросились на "защиту" Усика и Ломаченко: хотят предоставить гражданство

Александр Усик и Василий Ломаченко угодили в базу "Миротворца" из-за съемки в скандальном фильме и отрицании военной агрессии РФ. После того, как знаменитые украинские боксеры и чемпионы мира попали в "черный список" волонтерской организации, в России поспешили предложить им свои паспорта.

Так, генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев объявил о готовности предоставить Усику и Ломаченко гражданство РФ. Об этом передает издание "Спорт-Экспресс".

По его мнению, критика в Украине в адрес спортсменов за участие в российской документалке "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!" на религиозную тематику была напрасной и не заслуженной.

Кремлев заявил о своей готовности инициировать предоставление украинцам российских паспортов и заверил, что в РФ их так же любят и обожают, как и в Украине.

"Усик и Ломаченко - достойные люди, достойные спортсмены, которые отстаивают свою позицию. Это не позиция Украины, что их не любят", - прокомментировал он решение администраторов сайта "Миротворец" относительно боксеров.

Также Кремлев назвал украинских волонтеров "ублюдками", которые "за доллары бегают и выполняют поручения".

"Вот они могут быть недовольны. Но на 40 миллионов в Украине это максимум несколько тысяч человек. В базу "Миротворец" включают не предателей Украины, а наоборот - предатели включают людей в эту вымышленную базу", - говорится в спиче генсека ФБР.

Ранее мы писали о том, что Ломаченко и Усик назвали украинцев и россиян единым народом в новом фильме. В этой картине также снялись два российских спортсмена: боксер Александр Трубников и боец рукопашного стиля Алексей Назаров.

Напомним, что недавно самый титулованный украинский боксер, чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко в одной из публикаций в сети выложил видео со спецназом РФ и православными священниками, после чего попал под волну критики и был вынужден оправдываться - причем в стихах.