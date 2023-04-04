Рослини вміють видавати звуки, які чують тільки миші та метелики: відкриття вчених (відео)

Ізраїльські вчені з'ясували, що рослини можуть видавати звуки у відповідь на стрес: порізи або зневоднення. Їх чують лише миші та метелики, а за гучністю звук можна порівняти із людською мовою!

Про це повідомляють на сайті Cell.

Деталі дивовижного відкриття

Рослини, які зазнали стресу, здатні видавати ультразвук, який можна почути на відстані багатьох футів. Однак для людського вуха цей звук недосяжний. Раніше вчені не робили подібних досліджень, хоча знали, що таке явище існує.

Цього разу дослідники провели експеримент із тютюном і томатом. Обидві рослини перебували в стані стресу: відчували зневоднення або мали відрізані стебла. Вчені використали спеціальні мікрофони, щоб записати звук, який видають рослини.

У результаті вони почули щось схоже на оплески чи клацання. Дослідники порівнюють це з лопанням крихітних бульбашок всередині судинної системи та вироблення ударних хвиль всередині. Подібне явище відбувається в суглобах людини при клацанні кісточками пальців.

Найгучнішою рослиною виявився саме томат, який видав аж 40 оплесків на годину. Далі рейтинг займають пшениця, кукурудза, виноград і кактуси з різною періодичністю звуків.

Слухайте, які звуки почули вчені