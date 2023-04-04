Растения умеют издавать звуки, которые слышат только мыши и бабочки: открытие ученых (видео)

Израильские ученые выяснили, что растения могут издавать звуки в ответ на стресс: порезы или обезвоживание. Их слышат только мыши и бабочки, а по громкости звук сравним с человеческой речью!

Об этом сообщают на сайте Cell.

Детали удивительного открытия

Растения, подвергшиеся стрессу, способны издавать ультразвук, который можно услышать на расстоянии многих футов. Однако для человеческого уха этот звук недостижим. Раньше учёные не делали подобных исследований, хотя знали, что такое явление существует.

В этот раз исследователи провели эксперимент с табаком и томатом. Оба растения находились в состоянии стресса: ощущали обезвоживание или имели отрезанные стебли. Ученые использовали специальные микрофоны, чтобы записать звук, издаваемый растениями.

В результате они услышали что-то похожее на аплодисменты или щелчок. Исследователи сравнивают это с лопанием крохотных пузырьков внутри сосудистой системы и выработкой ударных волн внутри. Подобное явление происходит в суставах человека при щелчке косточками пальцев.

Самым громким растением оказался именно томат, издавший 40 аплодисментов в час. Далее рейтинг занимают пшеница, кукуруза, виноград и кактусы с разной периодичностью звуков.

Слушайте, какие звуки услышали ученые