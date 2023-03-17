Це добриво з холодильника зробить диво з вашими кімнатними рослинами!

Просте добриво з холодильника може зробити диво з вашими кімнатними рослинами. Але важливо його правильно готувати і пам'ятати, що годиться воно не для всіх вазонів.

Про це пише Telegram -канал Квіти і рослини.

Мова йде про молоко

Поливати вазони чистим молоком не варто, адже так ви можете нашкодити рослинам. Але є кілька рецептів "молочної" води, які можуть стати в нагоді любителям домашніх квітів у горщиках.

Як приготувати добриво

Рецепт № 1: 100 мл свіжого молока і 3 краплі йоду розбавити в 1 л води.

За годину до підгодівлі вазони потрібно полити звичайною чистою водою. У сухий ґрунт молочну воду лити не можна.

Залежно від розміру горщика влийте 3-6 ст. л. приготованого добрива. Таку підгодівлю можна проводити один раз на два тижні.

Рецепт №2: 1 літр відстояної води та 1 чайна ложка молока.

Полийте рослини "молочною водою". Перед цим потрібно полити вазони звичайною відстояною водою.

Що ж хорошого в добриві з молока?

У ньому містяться речовини азоту, калію, кальцію, сірки, фосфору, і навіть магнію, міді, марганцю та заліза. Словом, усе, що потрібно для швидкого росту і гарного цвітіння зелених домашніх вихованців.

Молочна вода годиться не для всіх рослин

Абсолютно не підходить вона для поливу кактусів та інших сукулентів. Також не поливайте такою водою пальми.

А от троянди, герань, азалії, примули, аспарагус, фікуси люблять молоко. Квітникарі кажуть, що після молочної підгодівлі вони стають просто розкішними.

Якщо протирати листя фікуса звичайним коров'ячим молоком, вони стануть добре рости, будуть міцними і здоровими.