Растение усыхает или болеет? Вот как можно его спасти

Иногда ваше любимое комнатное растение, когда-то привлекавшее внимание всех в гостиной, внезапно желтеет и сбрасывает листья. Но прежде чем огорчаться или паниковать, можно сделать несколько шагов, чтобы оживить когда-то чудесные зеленые листья.

О том, как можно спасти усыхающее растение, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart .

Как определить, что растение нужно спасать

Обычно, по внешнему виду растения можно установить причину ухудшения его состояния - например, растение получает слишком много или мало света, или заражено - и, соответственно, помочь лиственному любимцу.

Увядшие или пожелтевшие листья

Одной из самых распространенных проблем комнатных растений являются поникшие или пожелтевшие листья. Эти симптомы могут означать как избыточный, так и недостаточный полив.

Перед тем как поливать растение, советуют проверить состояние почвы. Если она сухая на глубине нескольких сантиметров, ее нужно быстро полить.

Если почва все еще влажная на поверхности на глубине нескольких сантиметров, не поливайте растение больше. По словам флористов, когда растения переливают, они выглядят так, будто увядают.

Опавшие листья

Некоторые растения сбрасывают листья после резкого изменения места, температуры или влажности. А когда начинают использоваться кондиционеры или обогреватели, это может вызвать стресс у растения.

Как отмечают специалисты, фикусовые растения особенно чувствительны к изменениям. Даже если их нынешнее местонахождение находится слишком близко к окну или в комнате слишком жарко, они не любят, когда их перемещают.

Будьте осторожны, прежде чем переносить растение, и вносите любые изменения в его среду как можно медленнее.

Коричневые пятна на листьях

Если уголки листьев выглядят коричневыми, но лист не является засохшим, растение, вероятно, получило много удобрения. Использование разбавленного удобрения при каждом поливе поможет комнатным растениям получать необходимые питательные вещества.

Но если вы начинаете замечать, что листья буреют, прекратите использовать удобрения и просто используйте обычную воду, чтобы смыть отложение солей.

Слишком длинные стебли и ветки

Слишком мало света влечет за собой процесс, когда растения выглядят бледными и начинают тянуться к ближайшему источнику света.

Если у вас нет окна поблизости или если подоконник уже заставлен другими растениями, рекомендуют приобрести дополнительную лампу для освещения растения. К тому же освещать растение нужно столько часов, сколько ему нужно.

Медленный рост и скрученные листья

Если растение, когда-то здоровое и цветущее, замедлило рост или скрутило листья, это может быть признаком того, что горшок становится тесным.

Лучший способ проверить это - аккуратно вытащить растение, и если корни почти полностью покрыли почву или выходят со дна горшка, значит, пора пересадить растение в более просторный дом.

Как понять, что горшок для растения мал (иллюстративное фото: Freepik)

При пересадке обязательно используйте почву, имитирующую начальную среду обитания растения. Хотя пересадку лучше делать в начале вегетации, исправление этого состояния более важно.

Кашевидные корни

Многие растения, которые продаются в цветочных магазинах, происходят из тропического или засушливого климата и нуждаются в пористой почве, чтобы вода могла свободно стекать. Если почва слишком плотная, она может вызвать загнивание корней.

В то же время единственный способ проверить, не загнивают ли корни - вытащить растение из горшка. Осмотрите корни на наличие кашевидных или скользких участков и обрежьте эти части.

Кроме этого, советуют дополнительно использовать медицинский спирт для стерилизации инструментов, таких как ножницы или нож, прежде чем использовать их на корнях. Если большинство корней здоровы, растение имеет больше шансов на выздоровление.

Больные стебли

Иногда поражается только одна часть или ветвь растения, но остальное растение выглядит здоровым. В таком случае можно использовать стерилизованные секаторы, чтобы отрезать пораженную часть.

Советуют обрезать ветку растения, пока не увидите здоровую ткань, продолжая стерилизовать инструменты после каждого использования.

Любые виды жуков

Не все жуки на комнатных растениях вредны - некоторые из них даже полезны, например, крошечные белые жучки, которые живут в почве и питаются разлагающимися растительными остатками.

Но если ваше растение начинает выглядеть нездоровым и вы видите признаки повреждения стеблей и листьев, возможно, у вас проблема с вредителями.

Если насекомые создают проблему, определите вредителя и обработайте растение неагрессивными веществами в соответствии с видом насекомого.

После этого советуют осматривать растение еженедельно и повторять обработку, пока в ней не исчезнет потребность.

Если вы пересаживаете растение, вредители могут остаться на дне вазона - поэтому его советуют стерилизовать, вымыв водой с мылом или даже раствором отбеливателя.