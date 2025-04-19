5 суперпродуктів, які обов'язково повинні їсти всі

Харчування - ключ до здоров’я, енергії та довголіття. Існують суперпродукти, які повинні бути у раціон кожному - від дітей до літніх людей. Вони не лише зміцнюють імунітет, а й допомагають запобігти хронічним хворобам.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Певні продукти багаті поживними речовинами, наповнені вітамінами, мінералами, антиоксидантами та іншими корисними речовинами, які підвищують енергію, борються із запаленням і навіть надають тілу неймовірного сяйва зсередини.

Нижче названі суперпродукти, які обов'язково мають бути у раціоні.

Крес-салат

Незалежно від того, кидаєте ви його в салат або вкладаєте в бутерброд, користь його неймовірна. Кресс-салат насичений такими мінералами, як кальцій, калій, магній і фосфор (важливий для здоров’я кісток), а також вітамінами A, C і K.

Він також багатий антиоксидантами для підвищення імунітету та містить фітохімічні речовини, такі як глюкозинолати, які мають протиракові властивості.

Сардини

Сардини не всі люблять, але користь незаперечна. Вони наповнені білком, який підтримує ріст м’язів і довше залишає вас ситими, а також має цілий ряд вітамінів і мінералів, які підтримують імунну систему.

Також сардини багаті омега-3, які необхідні для роботи мозку, пам’яті та можуть навіть допомогти знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера та деменції.

Сочевиця

Сочевиця є основним продуктом у багатьох культурах і якщо її ще немає у вашому раціоні, то вона повинна бути.

Продукт є чудовим джерелом рослинного білка та клітковини, а також сповнений необхідних вітамінів і мінералів, таких як залізо, калій, магній і вітаміни групи B.

Їхній високий вміст клітковини та фолієвої кислоти також підтримує здоров’я серця та сприяє гладкому травленню та регулярному випорожненню

Гранат

Переваги є як у соку, так і в насінні. Сік допомагає зменшити запалення та може підвищити ефективність фізичних вправ, а насіння наповнене клітковиною для підтримки травлення. Обидва чудово підходять для здоров’я серця та покращують пам’ять і можуть навіть допомогти знизити рівень ЛПНЩ (поганого) холестерину.

Гранат також здатен підтримувати імунітет завдяки вітамінам С, Е, В, а також мінералам - калію, магнію та фосфору. До того ж корисний при хронічних запаленнях, артритах та захворюваннях ясен.

Кефір

Кефір - це насичений поживними речовинами кисломолочний напій, наповнений пробіотиками, які підтримують здоров’я кишечника, травлення та зміцнюють імунну систему. Він також багатий такими поживними речовинами, як кальцій, фолієва кислота та магній.

Дослідження показують, що кефір може допомогти знизити артеріальний тиск. Завдяки ферментації лактоза частково розщеплюється, тому кефір часто краще переноситься, ніж молоко.