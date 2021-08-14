Ярославский о переходе Пейшото в "Металлист": возлагаем на него большие надежды

"Мы ожидаем, что Матеус будет забивать голы и приносить удовольствие харьковским болельщикам. Мы его долго ждали и возлагаем на этого футболиста большие надежды”, - отметил Ярославский.

Журналисты также обратили внимание, что сейчас активно ведется процесс восстановления инфраструктуры "Металлиста". В частности, новый вид приобретает Западная трибуна, комплекс полей детской академии.

По словам Ярославского, основная задача - привести всю инфраструктуру "Металлиста" в то же состояние, в котором она была в 2012 году. И даже улучшить его.

Пообщался с представителями СМИ и Матеус Пейшото, который лишь в четверг вечером прилетел в Харьков. "Я очень доволен, что подписал контракт с большим европейским клубом", - сказал футболист.

По его словам, до перехода в "Металлист" он знал о клубе, потому что немало бразильцев играло за этот ФК.

"Тайсон, Диего Соуза, Клейтон Шавьер, Моледо... Я знаком с ними и могу вас заверить: о "Металлисте” в Бразилии знают многие”, - добавил Пейшото.

На вопрос о том, какой игры ждать болельщикам от Матеуса Пейшото, он сказал, что хочет показать себя болельщикам, забить много голов.

"Вчера я приехал, увидел, что здесь все хорошо. И я хочу показать себя на поле президенту и болельщикам. Я первый раз приехал в большой европейский клуб, и это для меня большой шанс. Буду в каждой игре стараться показать свой лучший футбол…. Я уже познакомился с командой, провел первую тренировку и увидел, что в клубе прекрасная атмосфера - это очень важно для меня. Теперь с нетерпением жду возможности дебютировать за "Металлист", - резюмировал он.