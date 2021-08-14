Ярославський про перехід Пейшото в "Металіст": покладаємо на нього великі надії

"Ми очікуємо, що Матеус буде забивати голи і приносити задоволення харківським уболівальникам. Ми його довго чекали і покладаємо на цього футболіста великі надії", - зазначив Ярославський.

Журналісти також звернули увагу, що зараз активно ведеться процес відновлення інфраструктури "Металіста". Зокрема, нового вигляду набуває західна трибуна, комплекс полів дитячої академії.

За словами Ярославського, основне завдання - привести всю інфраструктуру "Металіста" в той же стан, в якому вона була у 2012 році. І навіть поліпшити його.

Поспілкувався з представниками ЗМІ і Матеус Пейшото, який лише в четвер ввечері прилетів до Харкова. "Я дуже задоволений, що підписав контракт з великим європейським клубом", - сказав футболіст.

За його словами, до переходу в "Металіст" він знав про клуб, тому що чимало бразильців грало за цей ФК.

"Тайсон, Дієго Соуза, Клейтон Шав'єр, Моледо... Я знайомий з ними й можу вас запевнити: про "Металіста" в Бразилії знають багато", - додав Пейшото.

На питання про те, якої гри чекати вболівальникам від Матеуса Пейшото, він сказав, що хоче показати себе вболівальникам, забити багато голів.

"Вчора я приїхав, побачив, що тут все добре. І я хочу показати себе на полі президенту і вболівальникам. Я перший раз приїхав у великий європейський клуб, і це для мене великий шанс. Буду в кожній грі намагатися показати свій найкращий футбол.... Я вже познайомився з командою, провів перше тренування і побачив, що в клубі прекрасна атмосфера - це дуже важливо для мене. Тепер з нетерпінням чекаю можливості дебютувати за "Металіст", - резюмував він.