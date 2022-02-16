Роскошный праздничный торт с коржами без духовки: готовим просто и быстро

Секрет в том, что коржи мы будем печь... на сковороде.

Ингредиенты для коржей:

Молоко сгущенное - 250 г

Яйцо - 1 шт.

Разрыхлитель - 1 ч. л. с горкой

Растительное масло - 1 ст. л.

Мука - 260 г + для работы с тестом

Соль - щепотка

Компоненты для крема:

Молоко - 500 г

Сахар - 100 г

Ванильный сахар - 20 г

Яйцо - 2 шт.

Крахмал кукурузный - 50 г

Сливочное масло - 200 г

Сгущенное молоко - 120-130 г

Для украшения: Орехи - 100 г, черный шоколад - 20 г

Скриншот: Вот таким будет наш тортик в разрезе

Пошаговое приготовление торта

Для приготовления крема нагрейте молоко до горячего состояния. Взбейте яйца с сахаром и крахмалом. Влейте горячее молоко, перемешайте. Поставьте кастрюлю на огонь, варите заварной крем до загустения, постоянно помешивая. Когда появятся первые пузыри, варите еще 1 минуту, чтобы крем заварился. Дайте крему остыть до комнатной температуры.

Пока крем остывает, приготовьте коржи. Смешайте муку с разрыхлителем. Смешайте сгущенное молоко с яйцом и щепоткой соли. Добавьте муку, замесите мягкое тесто. При необходимости добавьте еще немного муки, тесто не должно быть липким.

Тесто разделите на 6 равных частей. Раскатайте круглую лепешку. Обрежьте ее с помощью формы диаметром 20 см. Выпекайте на сухой сковороде приблизительно 1 минуту, переверните и выпекайте еще 1 минуту. Так выпекайте все 6 коржей.

Заранее достаньте сливочное масло и сгущенное молоко из холодильника, чтобы они были такой же комнатной температуры, как и заварной крем.

Взбейте сливочное масло миксером 1 минуту. Тонкой струйкой добавьте сгущенное молоко. Добавьте ванильный сахар.

По 1 столовой ложке добавьте заварной крем в сливочное масло, хорошо взбивая массу каждый раз.

Смажьте коржи, верх и бока кремом. Накройте торт и поставьте в холодильник на ночь, чтобы он пропитался и стабилизировался.

Готовый торт можно украсить по желанию. К примеру, орехами и тертым шоколадом.