Російський супутник розвалився на орбіті на хмару уламків. Вони можуть загрожувати МКС

Так, було зафіксовано щонайменше 85 уламків, що відстежуються, після розпаду російського супутника, що стався на початку січня. Сам же "Космос-2499" був таємно запущений РФ на навколоземну орбіту в травні 2014 року на ракеті "Рокот" разом із трьома військовими супутниками зв'язку "Родник".

За даними американських науковців, потрібно близько сотні років або більше, щоб атмосферний опір обрушив уламки російського супутника.

Що могло стати причиною руйнування "Космос-2499" - достеменно невідомо.

Але це не єдина загадка, що оточує цей супутник, зазначає видання Space. Так, про запуск "Космосу 2499" офіційні особи в РФ не повідомляли, і за словами Анатолія Зака з RussianSpaceWeb.com, який відстежує запуск штучних об'єктів у космос, американські супутникові системи спостереження спочатку занесли його в каталог як уламок під назвою "Об'єкт E". Але потім "уламки" почали здійснювати маневри, мабуть, наближаючись до розгінного блоку "Рокота" "Бриз-М".

У результаті в кінці жовтня 2014 року США офіційно перекласифікували "Об'єкт E" і внесли його в каталог як супутник "Космос 2499".

У грудні 2014-го тодішній глава російського федерального космічного агентства "Роскосмос" Олег Остапенко на прес-конференції заявив, що запущені супутники "використовувалися з мирною метою, зокрема для невстановлених наукових досліджень". Також він розповів, що "вони виконали свою місію", не уточнивши при цьому, у чому вона полягала.

Незважаючи на слова представника "Роскосмосу", "Космос-2499" час від часу залишався активним ще кілька років, і на початку 2017 року виконував деякі маневри. Але пізніше об'єкт перестав подавати будь-які ознаки активності, і на початку 2023-го розвалився, додавши ще більше сміття до навколоземної орбіти.

Зазначимо, що уламки російського супутника, що залишаються на орбіті, можуть загрожувати іншим космічним штучним об'єктам, зокрема МКС.

За даними Європейського космічного агентства, всього зафіксовано близько 36 500 шматків космічного сміття розміром не менше 10 сантиметрів, що обертаються довкола нашої планети. Імовірно, на орбіті Землі знаходиться понад 130 мільйонів об'єктів діаметром не менше ніж 1 міліметр.

Навіть уламки в нижній частині цього діапазону розмірів можуть завдати шкоди супутникам та іншим космічним кораблям, враховуючи швидкість руху об'єктів на орбіті. Наприклад, Міжнародна космічна станція, що обертається на середній висоті близько 400 км, рухається навколо планети зі швидкістю приблизно 28 тисяч км/год.