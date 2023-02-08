Российский спутник развалился на орбите на облако обломков. Они могут угрожать МКС

Так, было зафиксировано не менее 85 отслеживаемых обломков после распада российского спутника, произошедшего в начале января. Сам же "Космос-2499" был тайно запущен РФ на околоземную орбиту в мае 2014 года на ракете "Рокот" вместе с тремя военными спутниками связи "Родник".

По данным американских ученых, потребуется около сотни лет или более, чтобы атмосферное сопротивление обрушило обломки российского спутника.

Что могло стать причиной разрушения "Космос-2499" - точно неизвестно.

Но это не единственная загадка, окружающая этот спутник, отмечает издание Space. Так, о запуске "Космоса 2499" официальные лица в РФ не сообщали, и по словам Анатолия Зака из RussianSpaceWeb.com, который отслеживает запуски искусственных объектов в космос, американские спутниковые системы слежения первоначально занесли его в каталог как обломок под названием "Объект E". Но затем "обломки" начали совершать маневры, видимо, сближаясь с разгонным блоком "Рокота" "Бриз-М".

В итоге в конце октября 2014 года США официально переклассифицировали "Объект E" и внесли его в каталог как спутник "Космос 2499".

В декабре 2014-го тогдашний глава российского федерального космического агентства "Роскосмос" Олег Остапенко на пресс-конференции заявил, что запущенные спутники "использовались в мирных целях, в том числе для неустановленных научных исследований". Также он рассказал, что "они выполнили свою миссию", не уточнив при этом, в чем она заключалась.

Несмотря на слова представителя "Роскосмоса", "Космос-2499" время от времени оставался активным еще несколько лет, и в начале 2017 года выполнял некоторые маневры. Но позже объект перестал подавать любые признаки активности, и в начале 2023-го развалился, добавив еще больше мусора в околоземную орбиту.

Отметим, что обломки российского спутника, остающиеся на орбите, могут угрожать другим космическим искусственным объектам, в том числе МКС.

По данным Европейского космического агентства, всего зафиксировано около 36 500 кусков космического мусора размером не менее 10 сантиметров, что вращаются вокруг нашей планеты. Предположительно, на орбите Земли находится более 130 миллионов объектов диаметром не менее 1 миллиметра.

Даже осколки в нижней части этого диапазона размеров могут нанести ущерб спутникам и другим космическим кораблям, учитывая, как скорость движения объектов на орбите. Например, Международная космическая станция, которая вращается на средней высоте около 400 км, движется вокруг планеты со скоростью примерно 28 тысяч км/ч.