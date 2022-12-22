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Російське космічне сміття зіпсувало операцію астронавтів МКС: подробиці

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Четвер 22 грудня 2022 12:42
Російське космічне сміття зіпсувало операцію астронавтів МКС: подробиці Фото: російське космічне сміття зіпсувало заплановану операцію астронавтів МКС (wikipedia.org)
Автор: Сергій Пишкін

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) скасувало вихід астронавтів МКС у відкритий космос через російське космічне сміття.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.

Зазначається, що астронавти Френк Рубіо та Джош Кассада повинні були вийти у відкритий космос з МКС, аби встановити нові сонячні батареї. Однак перед самим початком операції, NASA на Землі наказала астронавтам зупинитися.

З'ясувалося, що у момент виходу до МКС наблизились уламки російської ракети завширшки 3,35 метра. Металобрухт використовували на ракетах-носіях "Союз" і "Зеніт".

За словами речника NASA з управління польотами в Космічному центрі Джонсона Дена Хуота, уламки могли наблизитися до МКС на критичну відстань – 400 метрів.

Наразі ж NASA шукає нові можливості, щоб відправити астронавтів у відкритий космос.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що NASA нещодавно показало супутниковий знімок знеструмленої України внаслідок російської масованої атаки.

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