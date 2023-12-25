Російський слід. The Day Before закривають і вилучають з мережі: чи повернуть гроші геймерам

Що відомо про гру

The Day Before - багатокористувацька відеогра у жанрі survival horror.

Дія гри розгортається в майбутньому - гравці мали керувати персонажем, який повинен був подорожувати та виживати у вигаданому постапокаліптичному місті Нью-Фортун-Сіті, захопленому зомбі.

Гра була розроблена російською компанією Fntastic і видана російсько-новозеландською компанією Mytona.

Про створення й запуск продукту геймерів повідомили ще у 2021 році. На Steam вона вийшла у ранньому доступі 7 грудня 2023 року й була майже одразу розгромлена критиками.

Сторінка гри на Steam (скріншот: store.steampowered.com)

Найбільш поширеними зауваженнями до гри стали, зокрема:

поганий дизайн рівнів

відсутність добре пророблених неігрових персонажів

відсутність ближнього бою

численні технічні проблеми й помилки

22 грудня 2023 року в The Day Before офіційно повідомили про закриття та вилучення гри з мережі.

Як пояснили закриття компанії

Через два дні після релізу The Day Before кількість гравців у неї зменшилася на 75 відсотків, а через чотири дні - на 90 відсотків.

12 грудня у компанії Fntastic оголосили про закриття студії, оскільки гра The Day Before "зазнала фінансового краху" й вони не можуть дозволити собі продовжувати роботу.

"Fntastic отримав 0 доларів і не отримає нічого від продажів The Day Before", - наголосили у компанії.

Офіційне повідомлення компанії (скріншот: fntastic.com)

Чи повернуть користувачам гроші

Згідно з повідомленням The Day Before у соцмережі Х, гру закривають, а сервери вимкнуть 22 січня 2024 року.

При цьому зазначається, що компанія Mytona (як інвестор проекту) співпрацює зі Steam, аби дозволити користувачам, які придбали гру допоки вона була доступною, повернути витрачені на неї гроші - незалежно від часу гри.

Геймери сподіваються на відшкодування (скріншот: twitter.com/The Day Before)