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Російський актор розбився на авто, яке хотів подарувати бойовикам "ДНР"

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Вівторок 20 вересня 2022 16:17
Російський актор розбився на авто, яке хотів подарувати бойовикам "ДНР" Фото: Сергій Пускепаліс, російський актор та режисер (teatral-online.ru)
Автор: Володимир Костирін

Російський актор і режисер, відомий своєю українофобською позицією Сергій Пускепаліс, загинув у ДТП в Ярославській області в РФ дорогою в Україну до бойовиків "ДНР". Він розбився до смерті в мікроавтобусі Ford Transit, який збирався передати окупантам.

Про це 20 вересня передає Telegram-канал Mash.

56-річний Пускепаліс займався не лише кіно, а й пропагандистською діяльністю, а також допомагав бойовикам. Так, він вирушав до ОРДЛО до "ДНРівців", щоб передати бус для диверсійно-розвідувального загону одного з командирів окупантів "Вовка".

За даними росЗМІ, Пускепаліс імовірно "віз одяг для солдатів і гумдопомогу в Москву, звідки машина вже вирушила б до його улюбленої "ДНР"".

Режисер-пропагандист перебував у Ford Transit як пасажир, а за кермом мікроавтобуса був 56-річний Олександр Сініцин, працівник ярославського театру драми імені Ф. Волкова. Водій також не вижив в аварії.

Російський актор розбився на авто, яке хотів подарувати бойовикам &quot;ДНР&quot;

Місце зіткнення фури та мікроавтобуса, в якому загинув Сергій Пускепаліс (фото: t.me/ua2ch_news)

Бус зіткнувся із фурою у Ростовському районі, на 201 км автодороги М8 "Холмогори". "Форд Транзит" від сильного удару перекинуло на бік. І водій, і пасажир мікроавтобуса загинули в аварії. А водій вантажівки потрапив до реанімації.

Російський актор розбився на авто, яке хотів подарувати бойовикам &quot;ДНР&quot;

Місце ДТП, в якому загинув Сергій Пускепаліс (фото: t.me/breakingmash)

Пускепаліс знімався у фільмах "Як я провів цього літа", "Метро", "На вістря", "Льодокол", "Прогулянка" та інших. Загалом у його акторському активі - ролі у більш ніж 70 фільмах та серіалах.

Крім цього, Пускепаліс у публічних заходах висловлювався на підтримку агресивної політики РФ щодо України, просував наративи "російського світу", займався пропагандою та схвалював війну проти нашої держави. З 2016 року їздив на Донбас та відвозив окупантам гроші, транспорт тощо.

Відео: Сергій Пускепаліс планував передати російським загарбникам на окупованій частині Донецької області мікроавтобус

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Львові засвітився відомий пропагандист, який підтримує Кремль.

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