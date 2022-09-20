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Российский актер разбился на авто, которое хотел подарить боевикам "ДНР"

Новина українською →
Вторник 20 сентября 2022 16:17
Российский актер разбился на авто, которое хотел подарить боевикам "ДНР" Фото: Сергей Пускепалис, российский актер и режиссер (teatral-online.ru)
Автор: Владимир Костырин

Российский актер и режиссер, известный своей украинофобской позицией Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области в РФ по дороге в Украину к боевикам "ДНР". Он разбился насмерть в микроавтобусе Ford Transit, который собирался передать оккупантам.

Об этом 20 сентября передает Telegram-канал Mash.

56-летний Пускепалис занимался не только кино, но и пропагандистской деятельностью, а также помогал боевикам. Так, он отправлялся в ОРДЛО к "ДНРовцам", чтобы передать бус для диверсионно-разведывательного отряда одного из командиров оккупантов "Волка".

По данным росСМИ, Пускепалис предположительно "вез одежду для солдат и гумпомощь в Москву, откуда машина уже отправилась бы в его любимую "ДНР"".

Режиссер-пропагандист находился в Ford Transit как пассажир, а за рулем микроавтобуса был 56-летний Александр Синицын, работник ярославского театра драмы имени Ф. Волкова. Водитель тоже не выжил в аварии.

Российский актер разбился на авто, которое хотел подарить боевикам &quot;ДНР&quot;

Место столкновения фуры и микроавтобуса, в котором погиб Сергей Пускепалис (фото: t.me/ru2ch_news)

Бус столкнулся с фурой в Ростовском районе, на 201 км автодороги М8 "Холмогоры". "Форд Транзит" от сильного удара опрокинуло на бок. И водитель, и пассажир микроавтобуса умерли в аварии. А водитель грузовика попал в реанимацию.

Российский актер разбился на авто, которое хотел подарить боевикам &quot;ДНР&quot;

Место ДТП, в котором погиб Сергей Пускепалис (фото: t.me/breakingmash)

Пускепалис снимался в фильмах "Как я провел этим летом", "Метро", "На острие", "Ледокол", "Прогулка" и других. Всего в его актерском активе - роли в более чем 70 фильмах и сериалах.

Кроме этого, Пускепалис в публичных мероприятиях высказывался в поддержку агрессивной политики РФ по отношению к Украине, продвигал нарративы "русского мира", занимался пропагандой и одобрял войну против нашего государства. С 2016 года ездил на Донбасс и отвозил оккупантам деньги, транспорт и прочее.

Видео: Сергей Пускепалис планировал передать российским захватчикам на оккупированной части Донецкой области микроавтобус

Напомним, ранее мы сообщали, что во Львове засветился известный пропагандист, поддерживающий Кремль.

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