Російські суші ресторани, яких досі працюють в Україні. Запам'ятайте ці назви

Суші Вок

Російська мережа магазинів формату take away, головний офіс якої знаходиться у Санкт-Петербурзі. Маленькі магазинчики, де можна купити всі інгредієнти для суші або готову страву, розкидані по Росії, Білорусі та Україні. Є навіть один у Польщі.

В Україні такі магазини є у Києві, Вінниці, Івано-Франківську, Одесі, Харкові, Львові, Дніпрі, Миколаєві та Чернігові та у багатьох інших містах. Лише у столиці близько 35 точок.

Заклади в Україні працюють за франшизою й частіше вони оформлені на українців. Варто зазначити, що і в компанії вказують, що ця мережа належить громадянинові України.

За даними видання NV, власником Суші Вок з 2019 року є громадянин України Іван Штець. Він є бенефіціаром ТОВ "Концертний хол Одеса", який знаходиться за тією ж адресою, що і готельний комплекс Одеса з міжнародної мережі Mozart.

Власником одеських готелів цієї мережі (Моцарт, Одеса, Аркадія та Вікторія) – Ліна Аківісон, дочка російського бізнесмена Ігоря Аківісона. Готелі, до речі, 2022 року перейшли до управління АРМА.

А російський Суші Вок належить Сергію Аківісону, сину того самого бізнесмена Ігоря Аківісона.

Жовте море

Перший ресторан відкрився у 2009 році у Києві, і на той момент мережа належала ресторанному холдингу Lite Life російського бізнесмена Олександра Орлова.

Йому ж належали ресторани Танукі та Eshak, яким також володіє телезірка Сергій Світлаков. Світлаков не значиться в документах і володіє цією точкою через офшорні компанії.

Окрім цього ресторану, Світлаков разом з Орловим володіють групою Bulldozer Group, якій належить багато відомих ресторанів – у Москві та Києві.

У липні 2022 року БЕБ (Бюро економічної безпеки) заарештувало майно російського ресторатора Олександра Орлова на 400 млн грн. Щоправда, сам Орлов та його українські партнери стверджували, що він закладами не володіє, а лише ними керував.

І за даними YouControl - співвласниками ресторанів, зокрема й мережі "Жовте море", є Олексій Тарнопільський та Олександра Шрібляк. У жовтні 2022 року суд скасував арешт на мережу ресторанів, якими володіє Тарнопольський.

Суші Майстер

За даними видання NV, одним із бенефіціарів ТОВ "Суші Майстер Україна" є громадянин Росії Олексій Павлов. Саме цей підприємець відкрив найперший такий ресторан у 2013 році – у Тюмені. Нині на території Росії понад 170 ресторанів із такою назвою.

В Україні Суші Майстер з'явився у 2016 році. І партнером Павлова став відомий бізнес-тренер Алекс Яновський. Він громадянин США, який народився у Вінниці. Нині в Україні понад 130 закладів цієї мережі – природно за франшизою.

Муракамі

Ресторани цієї мережі належать Tarantino Family Дмитра Федотенкова. До цієї ж компанії належать ресторани Рукола, Тарантіно, Папа Джон, Дрова, Хачапурі, Маяк, Гавана, Одеса-мама, Фабіус та інші.

У кінцевих бенефіціарах цієї компанії відшукати російських бізнесменів не вдалося, проте 2022 року був грандіозний скандал про те, що мережа київських ресторанів виявилася причетною до фінансування російської агресії.

Нібито компанія після 24 лютого виводила кошти до Росії, а також виявилося багато інших порушень. Правоохоронці компанію не назвали, але джерела підтвердили, що мова саме про Tarantino.

"У ході досудового розслідування встановлено, що, попри введення санкцій та початок повномасштабного вторгнення збройних сил РФ на територію України, громадяни України – власники мережі ресторанів, кількість яких налічує до 70 закладів, 12 з яких розташовані у Москві, зберегли контроль над бізнесом на території країни-агресора шляхом перейменування московської частини бізнесу та передавши її в управління компанії, підконтрольній відомому російському ресторатору", - повідомили у Нацполіції.

Кошти виводилися на рахунки кіпрської компанії, яка здійснювала фінансування та управління бізнесом у Росії.

Відомо, що власник компанії незадовго до повномасштабного вторгнення залишив Україну. А з 1 жовтня 2022 року на сайті TARANTINO family з'явилося повідомлення, що всі ресторани переходять під контроль бізнесмена та співвласника крафтових заводів Флоріана Болена.

А що з іншими ресторанами?

Мережа ресторанів Сушія входить до групи "Світова карта" та належить двом американцям українського походження - Майклу Дону та Бені Голані. Їм належить мережа iL Molino.

На сайті мережі "Євразія" зазначається, що єдиними кінцевими бенефіціарами ресторанів є громадяни України. Ще у 2019 році було звільнено директора з Росії й всі зв'язки з РФ було розірвано, а також зареєстровано нову торгову марку. Ребрендинг ресторанів було розпочато незадовго до війни та поки що повністю не закінчено.