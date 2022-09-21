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Російські силовики на мітингу затримали агітаторів за мобілізацію: курйозне відео

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Єкатеринбург, Росія, Середа 21 вересня 2022 20:49
Російські силовики на мітингу затримали агітаторів за мобілізацію: курйозне відео Фото: в Єкатеринбурзі поліцейські скрутили Z-патріотів на акції протесту проти мобілізації (скріншот із відео)
Автор: Володимир Костирін

У Росії після оголошення диктатора Володимира Путіна про початок часткової мобілізації 21 вересня у різних містах розпочалися протести, які супроводжувалися затриманнями учасників мітингів.

Російські силовики при цьому відправляли в автозаки не тільки противників мобілізації, а й прихильників - такий курйозний випадок стався в Єкатеринбурзі, відео було оприлюднено в мережі.

Як видно на ролику, на площі Єкатеринбурга кілька чоловіків з'явилися на акцію протесту і вступили з невеликою групою мітингувальників у суперечку, розповідаючи про необхідність їхати воювати проти України.

"Ми не лохи і не чорти. Ми поїмо усі, і захищатимемо Росію, нам по**й", - заявив один із прихильників мобілізації.

Також Z-патріот додав, що вирішив уже завтра їхати до України... проте, як показали подальші події, реалізація таких планів для росіянина опинилася під загрозою зриву через втручання поліцейських.

Так, силовики чомусь схопили цього агітатора за мобілізацію у кофті з написом "армія росії" та відтягли до своїх автобусів. Потім услід відправили ще одного фаната "русского мира", а третій їхній товариш спостерігав за тим, що відбувається, з сумом хитаючи головою.

Що спонукало поліцейських затримати прихильників мобілізації на акції протесту проти мобілізації, розганяти яку направили силовиків - залишається "за кадром". У мережі таку ситуацію з іронією називають friendly fire.

Попереджаємо, на відео звучить нецензурна лайка!

Відео: у Єкатеринбурзі силовики скрутили Z-патріотів на мітингу проти мобілізації 21 вересня

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Протести у Росії проти мобілізації

Зазначимо, що сьогодні після оголошення про мобілізацію росіяни влаштували паніку в мережах, були розкуплені квитки в інші країни, на кордоні з Фінляндією утворилася багатокілометрова пробка з авто охочих виїхати з РФ, у різних містах почалися нечисленні протести, з подальшим затриманням їхніх учасників, часом з подальшим побиттям.

Ось кілька відео, як це відбувалося:

  • у Москві

Російські силовики на мітингу затримали агітаторів за мобілізацію: курйозне відео

  • в Санкт-Петербурзі

Російські силовики на мітингу затримали агітаторів за мобілізацію: курйозне відео

  • в Іркутську

  • у Краснодарі

  • у Томську

  • в Єкатеринбурзі

...а також інших містах РФ.

Нагадаємо також, що з 19 вересня мешканцям Росії майже закрили сухопутний шлях до Європи.

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Російська Федерація Екатеринбург Мобілізація в Росії
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