Российские силовики на митинге задержали агитаторов за мобилизацию: курьезное видео
В России после объявления диктатора Владимира Путина о начале частичной мобилизации 21 сентября в разных городах начались протесты, которые сопровождались задержаниями участников митингов.
Российские силовики при этом отправляли в автозаки не только противников мобилизации, но и сторонников - такой курьезный случай произошел в Екатеринбурге, и видео было обнародовано в сети.
Как видно на ролике, на площади Екатеринбурга несколько мужчин явились на акцию протеста и вступили с небольшой группой митингующих в спор, рассказывая тем о необходимости ехать воевать против Украины.
"Мы не лохи и не черти. Мы поедим все, и будем защищать Россию, нам по**й", - заявил один из сторонников мобилизации.
Также Z-патриот добавил, что решил уже завтра ехать в Украину... но, как показали дальнейшие события, реализация таких планов для россиянина очутилась под угрозой срыва из-за вмешательства полицейских.
Так, силовики почему-то схватили этого агитатора за мобилизацию в кофте с надписью "армия россии" и оттянули к своим автобусам. Затем вслед отправили еще одного фаната "русского мира", а третий их товарищ наблюдал за происходящим, заметно приуныв.
Что побудило полицейских задержать сторонников мобилизации на акции протеста против мобилизации, разгонять которую направили силовиков - остается "за кадром". В сети такую ситуацию с иронией называют friendly fire.
Предупреждаем, на видео звучит нецензурная брань!
Видео: в Екатеринбурге силовики скрутили Z-патриотов на митинге против мобилизации 21 сентября
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Протесты в России против мобилизации
Отметим, что сегодня после объявления о мобилизации россияне устроили панику в сетях, были раскуплены билеты в другие страны, на границе с Финляндией образовалась многокилометровая пробка из авто желающих уехать из РФ, в разных городах начались малочисленные протесты, с последующим задержанием их участников, порой с последующим избиением.
Вот несколько видео, как это происходило:
- в Москве
- в Санкт-Петербурге
- в Иркутске
- в Краснодаре
- в Томске
- в Екатеринбурге
...а также в других городах РФ.
Напомним также, что с 19 сентября жителям России почти закрыли сухопутный путь в Европу.