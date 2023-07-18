Російські прислів'я в нашому мовленні, які варто замінювати українськими. А ви їх знаєте? (відео)

За час російської експансії української культури багато висловлювань прижилися, й українці активно застосовують їх у свої мові. Звісно, ці приказки та прислів'я дещо змінилися на наш лад, але все-таки мають російське походження.

Якими українськими відповідниками їх замінити, розповіли на сторінці Edera в Instagram.

Два сапога пара

Це висловлювання можна замінити такими прислів'ями:

з одного сукна ґудзики

зійшовся Яким з таким

яке їхало, таке й здибало

гарна парочка - Семен та Одарочка

Ни себе, ни людям

Хоча деякі мовознаців переконані, що це прислів'я є власне українським, його можна замінити такими, які у РФ точно не вживають:

і сам не гам, і другому не дам

як не з'їм, то понадкусую

На вкус и цвет товарища нет

Дуже відоме прислів'я, яке до сьогодні можна почути й в українській мові. Замість російської чи русифікованої версії пропонуємо вам такі альтернативи:

на любов і смак товариш не всяк

кожен Івась має свій лас (смак)

Насильно мил не будешь

А як українською? Примусово милим не будеш? Точно ні! Ось як правильно сказати: