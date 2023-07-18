Російські прислів'я в нашому мовленні, які варто замінювати українськими. А ви їх знаєте? (відео)
За час російської експансії української культури багато висловлювань прижилися, й українці активно застосовують їх у свої мові. Звісно, ці приказки та прислів'я дещо змінилися на наш лад, але все-таки мають російське походження.
Якими українськими відповідниками їх замінити, розповіли на сторінці Edera в Instagram.
Два сапога пара
Це висловлювання можна замінити такими прислів'ями:
- з одного сукна ґудзики
- зійшовся Яким з таким
- яке їхало, таке й здибало
- гарна парочка - Семен та Одарочка
Ни себе, ни людям
Хоча деякі мовознаців переконані, що це прислів'я є власне українським, його можна замінити такими, які у РФ точно не вживають:
- і сам не гам, і другому не дам
- як не з'їм, то понадкусую
На вкус и цвет товарища нет
Дуже відоме прислів'я, яке до сьогодні можна почути й в українській мові. Замість російської чи русифікованої версії пропонуємо вам такі альтернативи:
- на любов і смак товариш не всяк
- кожен Івась має свій лас (смак)
Насильно мил не будешь
А як українською? Примусово милим не будеш? Точно ні! Ось як правильно сказати:
- на милування нема силування
- силою не будеш милою
Раніше ми розповідали, які українські слова радянська влада навмисне забрала зі словників.
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