Русские пословицы в нашей речи, которые следует заменять украинскими. А вы знаете их? (видео)

За время российской экспансии украинской культуры многие высказывания прижились, и украинцы активно применяют их в своем языке. Конечно, эти поговорки и пословицы несколько изменились на наш лад, но все же имеют российское происхождение.

Какими украинскими аналогами их заменить, рассказали на странице Edera в Instagram.

Два сапога пара

Это высказывание можно заменить следующими пословицами:

з одного сукна ґудзики

зійшовся Яким з таким

яке їхало, таке й здибало

гарна парочка - Семен та Одарочка

Ни себя, ни людям

Хотя некоторые лингвисты убеждены, что эта пословица является собственно украинской, ее можно заменить такими, которые в РФ точно не употребляют:

і сам не гам, і другому не дам

як не з'їм, то понадкусую

На вкус и цвет товарища нет

Очень известная пословица, которую до сих пор можно услышать и в украинском языке. Вместо русской или русифицированной версии предлагаем вам следующие альтернативы:

на любов і смак товариш не всяк

кожен Івась має свій лас (смак)

Насильно мыл не будешь

А как на украинском? "Примусово милим не будеш"? Точно нет! Вот как правильно сказать: