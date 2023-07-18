Русские пословицы в нашей речи, которые следует заменять украинскими. А вы знаете их? (видео)
За время российской экспансии украинской культуры многие высказывания прижились, и украинцы активно применяют их в своем языке. Конечно, эти поговорки и пословицы несколько изменились на наш лад, но все же имеют российское происхождение.
Какими украинскими аналогами их заменить, рассказали на странице Edera в Instagram.
Два сапога пара
Это высказывание можно заменить следующими пословицами:
- з одного сукна ґудзики
- зійшовся Яким з таким
- яке їхало, таке й здибало
- гарна парочка - Семен та Одарочка
Ни себя, ни людям
Хотя некоторые лингвисты убеждены, что эта пословица является собственно украинской, ее можно заменить такими, которые в РФ точно не употребляют:
- і сам не гам, і другому не дам
- як не з'їм, то понадкусую
На вкус и цвет товарища нет
Очень известная пословица, которую до сих пор можно услышать и в украинском языке. Вместо русской или русифицированной версии предлагаем вам следующие альтернативы:
- на любов і смак товариш не всяк
- кожен Івась має свій лас (смак)
Насильно мыл не будешь
А как на украинском? "Примусово милим не будеш"? Точно нет! Вот как правильно сказать:
- на милування нема силування
- силою не будеш милою
Раньше мы рассказывали, какие украинские слова советская власть умышленно забрали из словарей.
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