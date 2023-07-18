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Русские пословицы в нашей речи, которые следует заменять украинскими. А вы знаете их? (видео)

Новина українською →
Украина, Вторник 18 июля 2023 19:01
Русские пословицы в нашей речи, которые следует заменять украинскими. А вы знаете их? (видео) Чем заменить русские пословицы в речи (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

За время российской экспансии украинской культуры многие высказывания прижились, и украинцы активно применяют их в своем языке. Конечно, эти поговорки и пословицы несколько изменились на наш лад, но все же имеют российское происхождение.

Какими украинскими аналогами их заменить, рассказали на странице Edera в Instagram.

Два сапога пара

Это высказывание можно заменить следующими пословицами:

  • з одного сукна ґудзики
  • зійшовся Яким з таким
  • яке їхало, таке й здибало
  • гарна парочка - Семен та Одарочка

Ни себя, ни людям

Хотя некоторые лингвисты убеждены, что эта пословица является собственно украинской, ее можно заменить такими, которые в РФ точно не употребляют:

  • і сам не гам, і другому не дам
  • як не з'їм, то понадкусую

На вкус и цвет товарища нет

Очень известная пословица, которую до сих пор можно услышать и в украинском языке. Вместо русской или русифицированной версии предлагаем вам следующие альтернативы:

  • на любов і смак товариш не всяк
  • кожен Івась має свій лас (смак)

Насильно мыл не будешь

А как на украинском? "Примусово милим не будеш"? Точно нет! Вот как правильно сказать:

  • на милування нема силування
  • силою не будеш милою

Раньше мы рассказывали, какие украинские слова советская власть умышленно забрали из словарей.

Читайте также, какие слова ошибочно считают русскими, хотя они украинские.

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