Російська ракета зруйнувала старовинний житловий будинок у Києві, де знімали серіал: що відомо

Про який будинок ідеться

Згідно з інформацією продюсерки проекту Алли Липовецької, одна з локацій під час зйомок серіалу була на Татарці - в історичній місцевості Києва, що простягається звивистим, вузьким узгір'ям між Подолом, Глибочицею, Щекавицею, Лук'янівкою, Юрковицею, Вовчим і Реп'яховим ярами.

Татарка - історична місцевість у столиці (скріншот: google.com/maps)

"Здається, це останні кадри, де вулиця Нагірна знята ще цілою і в тому вигляді, якою була до прильоту", - додала жінка.

За її словами, "ворожа ракетна атака в березні пошкодила фасад і сам будинок, а перед ним утворилась величезна вирва, яку вже засипали комунальники".

Пошкоджений будинок на вул. Нагірній (фото: прес-служба проекту "Рубан")

Що відомо про новий український серіал

8-серійний детектив "Рубан" від режисера Дмитра Лактіонова розкриває події, що відбуваються в Україні під час повномасштабного вторгнення.

Головний герой - відомий столичний психотерапевт і бізнес-тренер Гліб Рубан - читає лекції, пише книги та дає дороговартісні консультації, на які збираються цілі черги.

Відкривши власний центр психологічної допомоги, експерт розвиває новий детективний напрям діяльності та допомагає своїй подрузі-слідчій розкривати найзаплутаніші справи.

Кадр із серіалу (ілюстрація: прес-служба проекту "Рубан")

Кожна серія - нова історія про злочинців, яких Рубан блискуче викриває, демонструючи глибокі знання психології.

У головних ролях - В'ячеслав Довженко, Влад Никитюк, Тетяна Злова, Ольга Голдис, Ольга Атанасова, Валентин Томусяк та ін.

Прем'єрний показ стрічки стартує з 16 квітня на телеканалі ICTV2.