Російська ракета зруйнувала старовинний житловий будинок у Києві, де знімали серіал: що відомо

У березні 2024 року одна з російських ракет суттєво пошкодила старовинний житловий будинок у Києві. До цього в ньому відбувались зйомки детективного серіалу "Рубан".
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу проекту розповідає, що відомо про пошкодження будівлі та зняту в ній кінострічку.
Згідно з інформацією продюсерки проекту Алли Липовецької, одна з локацій під час зйомок серіалу була на Татарці - в історичній місцевості Києва, що простягається звивистим, вузьким узгір'ям між Подолом, Глибочицею, Щекавицею, Лук'янівкою, Юрковицею, Вовчим і Реп'яховим ярами.
Татарка - історична місцевість у столиці (скріншот: google.com/maps)
"Здається, це останні кадри, де вулиця Нагірна знята ще цілою і в тому вигляді, якою була до прильоту", - додала жінка.
За її словами, "ворожа ракетна атака в березні пошкодила фасад і сам будинок, а перед ним утворилась величезна вирва, яку вже засипали комунальники".
Пошкоджений будинок на вул. Нагірній (фото: прес-служба проекту "Рубан")
8-серійний детектив "Рубан" від режисера Дмитра Лактіонова розкриває події, що відбуваються в Україні під час повномасштабного вторгнення.
Головний герой - відомий столичний психотерапевт і бізнес-тренер Гліб Рубан - читає лекції, пише книги та дає дороговартісні консультації, на які збираються цілі черги.
Відкривши власний центр психологічної допомоги, експерт розвиває новий детективний напрям діяльності та допомагає своїй подрузі-слідчій розкривати найзаплутаніші справи.
Кадр із серіалу (ілюстрація: прес-служба проекту "Рубан")
Кожна серія - нова історія про злочинців, яких Рубан блискуче викриває, демонструючи глибокі знання психології.
У головних ролях - В'ячеслав Довженко, Влад Никитюк, Тетяна Злова, Ольга Голдис, Ольга Атанасова, Валентин Томусяк та ін.
Прем'єрний показ стрічки стартує з 16 квітня на телеканалі ICTV2.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні в результаті вторгнення РФ зруйновано щонайменше 1974 об'єкти культурної інфраструктури.
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