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Российская ракета разрушила старинный жилой дом в Киеве, где снимали сериал: что известно

Вражеские атаки уничтожают "исторические" здания и памятки (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В марте 2024 года одна из российских ракет существенно повредила старинный жилой дом в Киеве. До этого в нем проходили съемки детективного сериала "Рубан".

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу проекта рассказывает, что известно о повреждении здания и снятой в нем киноленте.

О каком доме идет речь

Согласно информации продюсера проекта Аллы Липовецкой, одна из локаций во время съемок сериала была на Татарке - в исторической местности Киева, простирающейся извилистым, узким холмом между Подолом, Глыбочицей, Щекавицей, Лукьяновкой, Юрковицей, Волчьим и Репьяховым ярами.

Татарка - историческая местность в столице (скриншот: google.com/maps)

"Кажется, это последние кадры, где улица Нагорная снята еще целой и в том виде, какой была до прилета", - добавила женщина.

По ее словам, "вражеская ракетная атака в марте повредила фасад и само здание, а перед ним образовалась огромная воронка, которую уже засыпали коммунальщики".

Поврежденный дом на ул. Нагорной (фото: пресс-служба проекта "Рубан")

Что известно о новом украинском сериале

8-серийный детектив "Рубан" от режиссера Дмитрия Лактионова раскрывает события, происходящие в Украине во время полномасштабного вторжения.

Главный герой - известный столичный психотерапевт и бизнес-тренер Глеб Рубан - читает лекции, пишет книги и дает дорогостоящие консультации, на которые собираются целые очереди.

Открыв собственный центр психологической помощи, эксперт развивает новое детективное направление деятельности и помогает своей подруге-следователю раскрывать самые запутанные дела.

Кадр из сериала (иллюстрация: пресс-служба проекта "Рубан")

Каждая серия - новая история о преступниках, которых Рубан блестяще разоблачает, демонстрируя глубокие знания психологии.

В главных ролях - Вячеслав Довженко, Влад Никитюк, Татьяна Злова, Ольга Голдис, Ольга Атанасова, Валентин Томусяк и другие.

Премьерный показ фильма стартует с 16 апреля на телеканале ICTV2.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине в результате вторжения РФ разрушены по меньшей мере 1974 объекта культурной инфраструктуры.

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