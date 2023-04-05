В Україні планують зносити "хрущовки" та "панельки", а їхніх мешканців - відселяти: що відомо

В Україні планують знесення "хрущовок" і "панельок" на місцях, адже вони належать до застарілого житлового фонду. Що стосується мешканців цих будинків, то їх або тимчасово відселятимуть, або одразу дадуть квартиру в іншому будинку.

Про це йдеться у відповідному законопроєкті №6458.

Навіщо потрібен цей законопроєкт

Як пишуть народні депутати в пояснювальній записці, в Україні є низка проблем із "застарілим" фондом, які потребують розв'язання.

"В Україні наявна велика кількість об'єктів житлового фонду, граничний строк експлуатації яких закінчився або збігає. Загальна площа застарілого житлового фонду за даними Державної служби статистики (станом на 01 січня 2017 року) складає 4,33 млн м3", - пояснюють ініціатори законопроєкту.

У 2019 році в Україні налічувалося 30 380 багатоквартирних житлових будинків віднесених до застарілого житлового фонду. Понад 7 000 з них були збудовані ще до 1919 року! Такі будинки є небезпечними та некомфортними для проживання.

Загалом ситуація із "хрущовками" та "панельками" така:

побудовані включно до 1919 року - 7 646 (58 визнано аварійними)

побудовані в період із 1920-1953 року - 9 693 (45 визнано аварійними)

збудовані у період з 1954-1969 року - 7 192 (40 визнані аварійними)

побудовані в період з 1970-1989 років - 5 364 (24 визнані аварійними)

збудовані в період з 1990-2010 рр. - 785

Зазначається, що зносити та реконструювати планують саме такі будинки. Остаточне рішення будуть ухвалювати на місцях.

Що буде з мешканцями цих будинків

"Знесенню багатоквартирних будинків передує надання квартири в іншому багатоквартирному будинку у разі отримання забудовником згоди на відселення. В іншому випадку надається інша рівноцінна квартира в майбутньому будинку, а на час будівництва відселення до маневрового житлового фонду", - пояснюють ініціатори законопроєкту.

Може з'явитися побоювання, що люди отримають зовсім нерівноцінну квартиру або ж їхнє тимчасове житло стане цілком постійним. Про це в законопроєкті не йдеться, а відповідно й практичних розв'язань можливих проблем не надано.

Законопроєкт №6458 вже ухвалено Верховною Радою в першому читанні та зараз готується до другого.