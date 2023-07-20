Російська "калька", яка псує мову українців: від цих слів варто позбутися (відео)

Роки впливу Росії на українську культуру дають своє: у нашій мові з'явилися такі поняття як "суржик" і "калька". Часто вони сприймаються як цілком нормальні висловлювання, однак насправді не властиві українській мові та псують її.
Від яких слів варто позбутися, розповіла мовознавиця Лариса Чемерис на своїй сторінці в Instagram.
Слова, від яких потрібно позбутися та замінювати їх на українські альтернативи:
Не бійтеся насмішок чи незрозумілих запитань. Ба більше - навіть не соромтеся робити помилки, адже саме на них ми й вчимося. Нехай неправильна вимова чи некоректне вживання конструкцій стане першим кроком до бездоганного володіння мовою.
Усім відомі експерименти, коли людину поміщали в іншомовне оточення, і за кілька тижнів вона вже говорила тією мовою. Зробіть те саме із собою. Слухайте українську музику, читайте українськомовну літературу, дивіться фільми з українською озвучкою, щоб збагачуватися саме "живою" мовою.
Встановіть на телефоні та комп'ютері українську мову. Це стане ще одним постійним джерелом збагачення словникового запасу.
Мова - це дуже мінливе явище, в якому щодня з'являються нові фрази. Почули щось цікаве в автобусі чи кав'ярні? Запишіть, щоб не забути та використовувати у своєму мовленні.
Нагадаємо, що в Україні стежать за порушеннями мовного закону. Остання статистика показала, що найбільше скарг надходить з Києва.
Ми також розповідали, які російські прислів'я треба викорінювати з української мови.