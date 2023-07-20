Російська "калька", яка псує мову українців: від цих слів варто позбутися (відео)

Запам'ятайте цей перелік

Слова, від яких потрібно позбутися та замінювати їх на українські альтернативи:

в цілому - загалом

враховуючи - з огляду на

все рівно - все одно чи однаково

з точки зору - з погляду

інша справа - інша річ

справа в тому, що... - річ у тому, що...

вибачаюся - вибачте (мені), даруйте, пробачте, перепрошую

в кінці-кінців - зрештою, врешті-решт, кінець кінцем

виключення з правил - виняток

Як перейти на українську мову

Якомога більше спілкуйтеся українською

Не бійтеся насмішок чи незрозумілих запитань. Ба більше - навіть не соромтеся робити помилки, адже саме на них ми й вчимося. Нехай неправильна вимова чи некоректне вживання конструкцій стане першим кроком до бездоганного володіння мовою.

Оточіть себе українським

Усім відомі експерименти, коли людину поміщали в іншомовне оточення, і за кілька тижнів вона вже говорила тією мовою. Зробіть те саме із собою. Слухайте українську музику, читайте українськомовну літературу, дивіться фільми з українською озвучкою, щоб збагачуватися саме "живою" мовою.

Налаштуйте свої гаджети

Встановіть на телефоні та комп'ютері українську мову. Це стане ще одним постійним джерелом збагачення словникового запасу.

Записуйте вислови, які припали вам до душі

Мова - це дуже мінливе явище, в якому щодня з'являються нові фрази. Почули щось цікаве в автобусі чи кав'ярні? Запишіть, щоб не забути та використовувати у своєму мовленні.