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Российская "калька", которая портит украинский язык: от этих слов следует избавиться (видео)

От какой "кальки" в речи нужно отказаться (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Годы влияния России на украинскую культуру дают свое: в нашем языке появились такие понятия как "суржик" и "калька". Часто они воспринимаются как вполне нормальные высказывания, однако на самом деле не свойственны украинскому языку и портят его.

От каких слов стоит избавиться, рассказала языковед Лариса Чемерис на своей странице в Instagram.

Запомните этот список

Слова, от которых нужно избавиться и заменять их украинскими альтернативами:

  • в цілому - загалом
  • враховуючи - з огляду на
  • все рівно - все одно чи однаково
  • з точки зору - з погляду
  • інша справа - інша річ
  • справа в тому, що... - річ у тому, що...
  • вибачаюся - вибачте (мені), даруйте, пробачте, перепрошую
  • в кінці-кінців - зрештою, врешті-решт, кінець кінцем
  • виключення з правил - виняток

Как перейти на украинский язык

  • Как можно больше общайтесь на украинском

Не бойтесь насмешек или непонятных вопросов. Более того - даже не стесняйтесь делать ошибки, ведь именно на них мы и учимся. Пусть неправильное произношение или некорректное употребление конструкций станет первым шагом к безупречному владению языком.

  • Окружите себя украинским

Всем известны эксперименты, когда человека помещали в иноязычное окружение, и через несколько недель он уже говорил на этом языке. Сделайте то же самое с собой. Слушайте украинскую музыку, читайте украиноязычную литературу, смотрите фильмы с украинской озвучкой, чтобы обогащаться именно "живой" речью.

  • Настройте свои гаджеты

Установите украинский язык на телефоне и компьютере. Это станет еще одним постоянным источником обогащения словарного запаса.

  • Записывайте высказывания, которые пришлись вам по душе

Язык - это очень изменчивое явление, в котором каждый день появляются новые фразы. Услышали что-нибудь интересное в автобусе или кофейне? Запишите, чтобы не забыть и использовать в своей речи.

Напомним, что в Украине следят за нарушениями языкового закона. Последняя статистика показала, что больше всего жалоб поступает из Киева.

Мы также рассказывали, какие русские пословицы нужно искоренять из украинского языка.

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