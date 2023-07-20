Российская "калька", которая портит украинский язык: от этих слов следует избавиться (видео)

Запомните этот список

Слова, от которых нужно избавиться и заменять их украинскими альтернативами:

в цілому - загалом

враховуючи - з огляду на

все рівно - все одно чи однаково

з точки зору - з погляду

інша справа - інша річ

справа в тому, що... - річ у тому, що...

вибачаюся - вибачте (мені), даруйте, пробачте, перепрошую

в кінці-кінців - зрештою, врешті-решт, кінець кінцем

виключення з правил - виняток

Как перейти на украинский язык

Как можно больше общайтесь на украинском

Не бойтесь насмешек или непонятных вопросов. Более того - даже не стесняйтесь делать ошибки, ведь именно на них мы и учимся. Пусть неправильное произношение или некорректное употребление конструкций станет первым шагом к безупречному владению языком.

Окружите себя украинским

Всем известны эксперименты, когда человека помещали в иноязычное окружение, и через несколько недель он уже говорил на этом языке. Сделайте то же самое с собой. Слушайте украинскую музыку, читайте украиноязычную литературу, смотрите фильмы с украинской озвучкой, чтобы обогащаться именно "живой" речью.

Настройте свои гаджеты

Установите украинский язык на телефоне и компьютере. Это станет еще одним постоянным источником обогащения словарного запаса.

Записывайте высказывания, которые пришлись вам по душе

Язык - это очень изменчивое явление, в котором каждый день появляются новые фразы. Услышали что-нибудь интересное в автобусе или кофейне? Запишите, чтобы не забыть и использовать в своей речи.