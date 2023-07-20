Российская "калька", которая портит украинский язык: от этих слов следует избавиться (видео)

Годы влияния России на украинскую культуру дают свое: в нашем языке появились такие понятия как "суржик" и "калька". Часто они воспринимаются как вполне нормальные высказывания, однако на самом деле не свойственны украинскому языку и портят его.
От каких слов стоит избавиться, рассказала языковед Лариса Чемерис на своей странице в Instagram.
Слова, от которых нужно избавиться и заменять их украинскими альтернативами:
Не бойтесь насмешек или непонятных вопросов. Более того - даже не стесняйтесь делать ошибки, ведь именно на них мы и учимся. Пусть неправильное произношение или некорректное употребление конструкций станет первым шагом к безупречному владению языком.
Всем известны эксперименты, когда человека помещали в иноязычное окружение, и через несколько недель он уже говорил на этом языке. Сделайте то же самое с собой. Слушайте украинскую музыку, читайте украиноязычную литературу, смотрите фильмы с украинской озвучкой, чтобы обогащаться именно "живой" речью.
Установите украинский язык на телефоне и компьютере. Это станет еще одним постоянным источником обогащения словарного запаса.
Язык - это очень изменчивое явление, в котором каждый день появляются новые фразы. Услышали что-нибудь интересное в автобусе или кофейне? Запишите, чтобы не забыть и использовать в своей речи.
Напомним, что в Украине следят за нарушениями языкового закона. Последняя статистика показала, что больше всего жалоб поступает из Киева.
Мы также рассказывали, какие русские пословицы нужно искоренять из украинского языка.