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У Росії вщент згоріло ще одне село: перші відео та фото

Новость на русском →
Росія, Понеділок 08 травня 2023 12:26
У Росії вщент згоріло ще одне село: перші відео та фото Пожежа у Росії знищила чергове село (колаж: Styler)
Автор: Людмила Жукова

8 травня в селі Новощербаки Новосибірської області Росії спалахнула пожежа, яка вщент знищила населений пункт.

У соцмережах вже з'явилися перші відео та фото з місця події.

Що сталося у Новощербаках

Місцеві жителі кажуть, що причина займання в Новощербаках - лісова пожежа, що підійшла до села.

Своєю чергою представники ГУ МНС Росії вже відзвітували, що "пожежа сталася через електрику", згоріли лише два будинки, а постраждалих немає.

Прес-реліз "рятувальників" розлютив навіть "позаполітичних" росіян. Адже на кадрах, які публікуються у мережі, видно, що від села майже нічого не лишилося.

Увага! У відео є ненормативна лексика!

“Щороку пожежі в країні. Що зроблено, щоб їх не допустити?” - пише один із коментаторів.

“Немає постраждалих?! Ну так, ну так... Люди залишилися без даху над головою, без нічого... І немає постраждалих... Самим не противно від словникового запасу?” - обурюється інший.

"Путін знищує росіян"

Зазначимо, що наприкінці квітня цього року в Росії повністю згорів великий населений пункт Сосьва на Уралі, в якому проживало близько 7 тисяч осіб. Там пожежа знищила 108 будинків. Найближчі села теж сильно постраждали.

У Росії вщент згоріло ще одне село: перші відео та фотоУ Росії вщент згоріло ще одне село: перші відео та фотоУ Росії вщент згоріло ще одне село: перші відео та фотоУ Росії вщент згоріло ще одне село: перші відео та фотоУ Росії вщент згоріло ще одне село: перші відео та фото

Все, що залишилося від Сосьви (фото: росЗМІ)

Також у РФ вогонь знищив селище Борзя у Забайкаллі, та село Успенка у Тюменській області.

Місцевим мешканцям нічого не залишалося, як на колінах з іконою благати про порятунок своїх сіл.

У Росії вщент згоріло ще одне село: перші відео та фото

Пожежі знищують Росію (фото: росЗМІ)

У соціальних мережах про пожежі кажуть приблизно так:

  • Добре горить. Але мало
  • Путін ху***ить на два фронти. Тільки от росіян в*ивати у нього виходить краще, ніж українців.
  • Гори, гори ясно, щоб не згасло!
  • Головне, щоби стабільно горіло.
  • Цікаво, скільки людей із цих сіл поїхало на війну в Україну?
  • Любо!

Нагадаємо, що у Бєлгородській області скаржаться на атаку безпілотника на захисні споруди.

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