У Росії вщент згоріло ще одне село: перші відео та фото
8 травня в селі Новощербаки Новосибірської області Росії спалахнула пожежа, яка вщент знищила населений пункт.
У соцмережах вже з'явилися перші відео та фото з місця події.
Що сталося у Новощербаках
Місцеві жителі кажуть, що причина займання в Новощербаках - лісова пожежа, що підійшла до села.
Своєю чергою представники ГУ МНС Росії вже відзвітували, що "пожежа сталася через електрику", згоріли лише два будинки, а постраждалих немає.
Прес-реліз "рятувальників" розлютив навіть "позаполітичних" росіян. Адже на кадрах, які публікуються у мережі, видно, що від села майже нічого не лишилося.
Увага! У відео є ненормативна лексика!
В Новосибирской области, подошедший к населённому пункту лесной пожар, уничтожил деревню Новощербаки. pic.twitter.com/K74uiXTZXF— Serg Wысоцкий (@SergAlbertich) May 8, 2023
“Щороку пожежі в країні. Що зроблено, щоб їх не допустити?” - пише один із коментаторів.
“Немає постраждалих?! Ну так, ну так... Люди залишилися без даху над головою, без нічого... І немає постраждалих... Самим не противно від словникового запасу?” - обурюється інший.
"Путін знищує росіян"
Зазначимо, що наприкінці квітня цього року в Росії повністю згорів великий населений пункт Сосьва на Уралі, в якому проживало близько 7 тисяч осіб. Там пожежа знищила 108 будинків. Найближчі села теж сильно постраждали.
Все, що залишилося від Сосьви (фото: росЗМІ)
Також у РФ вогонь знищив селище Борзя у Забайкаллі, та село Успенка у Тюменській області.
Місцевим мешканцям нічого не залишалося, як на колінах з іконою благати про порятунок своїх сіл.
Пожежі знищують Росію (фото: росЗМІ)
У соціальних мережах про пожежі кажуть приблизно так:
- Добре горить. Але мало
- Путін ху***ить на два фронти. Тільки от росіян в*ивати у нього виходить краще, ніж українців.
- Гори, гори ясно, щоб не згасло!
- Головне, щоби стабільно горіло.
- Цікаво, скільки людей із цих сіл поїхало на війну в Україну?
- Любо!
Нагадаємо, що у Бєлгородській області скаржаться на атаку безпілотника на захисні споруди.