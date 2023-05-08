В России дотла сгорела еще одна деревня: первые видео и фото

В соцсетях уже появились первые видео и фото из места происшествия.

Что произошло в Новощербаках

Местные жители говорят, что причина возгорания в Новощербаках - подошедший к селу лесной пожар.

В свою очередь представители ГУ МЧС России уже отчитались, что “пожар произошел из-за электрики”, сгорели всего два дома, а пострадавших нет.

Пресс-релиз “спасателей” взбесил даже самых “внеполитичных” россиян. Ведь на кадрах, публикуемых в сети, видно, что от села почти ничего не осталось.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!

В Новосибирской области, подошедший к населённому пункту лесной пожар, уничтожил деревню Новощербаки. pic.twitter.com/K74uiXTZXF — Serg Wысоцкий (@SergAlbertich) May 8, 2023

В Новосибирской области птицы и животные спасаются от лесных пожарищ pic.twitter.com/vqFMUXISrl — Serg Wысоцкий (@SergAlbertich) May 8, 2023

“Каждый год пожары в стране. Что сделано чтобы их не допустить?” - пишет один из комментаторов.

“Нет пострадавших?! Ну да, ну да… Люди остались без крова над головой, без ничего... И нет пострадавших… Самим не противно от словарного запаса?” - возмущается другой.

“Путин уничтожает россиян”

Отметим, что в конце апреля этого года в России полностью сгорел большой населенный пункт Сосьва на Урале, в котором проживало около 7 тысяч человек. Там пожар уничтожил 108 домов. Близлежащие села тоже сильно пострадали.

Все, что осталось от Сосьвы (фото: росСМИ)

Также в РФ огонь уничтожил поселок Борзя в Забайкалье, и село Успенка в Тюменской области.

Местным жителям ничего не оставалось, как на коленях с иконой молить о спасении своих деревень.

Пожары уничтожают Россию (фото: росСМИ)

В социальных сетях о пожарах говорят примерно так: