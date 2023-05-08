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В России дотла сгорела еще одна деревня: первые видео и фото

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Россия, Понедельник 08 мая 2023 12:26
В России дотла сгорела еще одна деревня: первые видео и фото Пожар в России уничтожил очередное село (коллаж: Styler)
Автор: Людмила Жукова

8 мая в деревне Новощербаки Новосибирской области России вспыхнул пожар, который дотла уничтожил населенный пункт.

В соцсетях уже появились первые видео и фото из места происшествия.

Что произошло в Новощербаках

Местные жители говорят, что причина возгорания в Новощербаках - подошедший к селу лесной пожар.

В свою очередь представители ГУ МЧС России уже отчитались, что “пожар произошел из-за электрики”, сгорели всего два дома, а пострадавших нет.

Пресс-релиз “спасателей” взбесил даже самых “внеполитичных” россиян. Ведь на кадрах, публикуемых в сети, видно, что от села почти ничего не осталось.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!

“Каждый год пожары в стране. Что сделано чтобы их не допустить?” - пишет один из комментаторов.

“Нет пострадавших?! Ну да, ну да… Люди остались без крова над головой, без ничего... И нет пострадавших… Самим не противно от словарного запаса?” - возмущается другой.

“Путин уничтожает россиян”

Отметим, что в конце апреля этого года в России полностью сгорел большой населенный пункт Сосьва на Урале, в котором проживало около 7 тысяч человек. Там пожар уничтожил 108 домов. Близлежащие села тоже сильно пострадали.

В России дотла сгорела еще одна деревня: первые видео и фотоВ России дотла сгорела еще одна деревня: первые видео и фотоВ России дотла сгорела еще одна деревня: первые видео и фотоВ России дотла сгорела еще одна деревня: первые видео и фотоВ России дотла сгорела еще одна деревня: первые видео и фото

Все, что осталось от Сосьвы (фото: росСМИ)

Также в РФ огонь уничтожил поселок Борзя в Забайкалье, и село Успенка в Тюменской области.

Местным жителям ничего не оставалось, как на коленях с иконой молить о спасении своих деревень.

В России дотла сгорела еще одна деревня: первые видео и фото

Пожары уничтожают Россию (фото: росСМИ)

В социальных сетях о пожарах говорят примерно так:

  • Хорошо горит. Но мало
  • Путин ху***ит на два фронта. Только вот россиян уб*вать у него получается лучше, чем украинцев.
  • Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
  • Главное, чтоб стабильно горело.
  • Интересно, сколько человек из этих деревень уехало на войну в Украину?
  • Любо!

Как мы ранее писали, в Белгородской области жалуются на атаку беспилотника на защитные сооружения.

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