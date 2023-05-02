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У Бєлгородській області скаржаться на атаку безпілотника на захисні споруди

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Вівторок 02 травня 2023 22:35
У Бєлгородській області скаржаться на атаку безпілотника на захисні споруди Ілюстративне фото: у Бєлгородській області скаржаться на атаку безпілотника на захисні споруди (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У російській Бєлгородській області нібито було проведено атаку на захисні споруди. Пропагандисти звинувачують Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

За непідтвердженою інформацією, "атака" нібито сталася сьогодні, 2 травня, вдень.

У мережі стверджують, що безпілотник "скинув вибуховий пристрій, внаслідок чого постраждала одна людина, яка виконувала земельні роботи".

При цьому наголошується, що постраждалий отримав контузію та відмовився від госпіталізації.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні вибух пролунав на базі російських прикордонників під тимчасово окупованим Сімферополем.

Також ми писали, що у Бєлгородській області 29 квітня заявили про обстріл села Нова Таволжанка. Скаржаться на пошкоджені будинки та лінії електропередач.

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