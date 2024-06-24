В Россию - ни ногой: 6 голливудских звезд, которые еще до войны признавались, что не любят РФ

Сегодня негативное отношение к России, обусловленное текущими политическими событиями, никого не удивит. Однако задолго до вторжения российских войск в Украину на голливудских холмах были те, кто открыто выражал свою враждебность к стране-агрессору.

Кто из мировых звезд входит в список активных русофобов - узнайте в нашем материале на РБК-Украина (проект Styler).

Джим Кэрри

В 2018 году актер Джим Керри удалил свою страницу в Facebook в знак протеста против "российского вмешательства" в американские выборы.

"Я удаляю свою страницу, поскольку Facebook получил прибыль от российского вмешательства в наши выборы, и они до сих пор не делают всего возможного, чтобы это остановить" ,- писал актер в Twitter.

Джим Керри (фото: кадр из фильма)

Дженнифер Лоуренс

Оскароносная звезда "Голодных игр" давно заявила о своей ненависти к России. После съемок в фильме "Красный воробей", где Дженнифер Лоуренс исполнила роль российской шпионки, актриса призналась, что не хотела бы иметь ничего общего с этой страной.

На пресс-конференциях и других мероприятиях, где присутствуют российские журналисты, она отказывается отвечать на их вопросы и однажды даже попросила российскую прессу покинуть мероприятие по политическим соображениям.

Дженнифер Лоуренс (фото: instagram.com/1jnnf)

Леди Гага

Еще в 2013 году эпатажная поп-дива заявила, что не любит Россию, и причиной тому стала агрессивная политика этой страны. Она также была возмущена ненавистническим отношением правительства РФ к ЛГБТ-сообществу.

Леди Гага (фото: instagram.com/ladygaga​​)

Морган Фримен

В мае 2022 года американскому актеру Моргану Фримену пожизненно запретили въезд в Россию.

Это решение было принято в ответ на его высказывания в 2017 году, когда звезда "Побега из Шоушенка" обвинил РФ в заговоре против США и призвал бороться с Москвой.

Морган Фримен (фото: instagram.com/morganfreeman)

Марк Руффало

Марк Руффало не раз высказывал свое неприятие политики России и ее отношения к ЛГБТ-сообществу.

В 2016 году он поддерживал кандидатуру Хиллари Клинтон на пост президента США и делал громкие заявления против Дональда Трампа, называя его "другом Путина".

Марк Руффало (фото: instagram.com/markruffalo​​)

Кэтти Перри

Эта певица несколько раз меняла свое отношение к стране-оккупанту. Сначала она заявляла, что ни за что не поедет в Россию, но позже все же посетила Москву и даже извинилась за свои резкие высказывания о россиянах.

Однако вскоре звезда снова изменила свое мнение. Кэти Перри появилась на вечернем шоу Джимми Киммела, где подчеркнула, что больше никогда не хочет возвращаться в РФ.

Кэтти Перри (фото: instagram.com/katyperry)