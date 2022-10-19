Росіянка не захотіла говорити з полоненим сином, поки їй не скажуть "кодове слово": шокуюче відео

Жінка стверджувала, що він не може перебувати в полоні, бо вона з ним нібито "тільки вчора розмовляла". Сам загарбник відповів, що такого не було.

"Скажіть кодове слово, якщо мій син у полоні", - вимагала жінка.

Самий окупант дуже розсміявся після слів матері.

Також вона заявила, що українці нібито всіх завжди "розводять" і назвала Україну "фашистською країною".

Мати окупанта не захотіла спілкуватися з полоненим сином, поки їй не скажуть "кодове слово" (скрін)

В кінці росіянка сказала, що поїде до військкомату, щоб самостійно дізнатися про долю свого сина, а журналіста, який пропонував їй поспілкуватися з ним, послала.

"Тому що ви з України всіх "розводите", це нам давно відомо. Ваша фашистська країна. Ви з нахабною мордою. Зараз поїду у військомат і все дізнаюся. Пішли ви у ж**у", - сказала росіянка і кинула трубку.

Після цього журналіст відправив їй відеоповідомлення з полоненим, який підтвердив, що перебуває у полоні. Мати відео передивилася, але не відповіла.