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Россиянка не захотела говорить с пленным сыном, пока ей не скажут "кодовое слово": шокирующее видео

Мать оккупанта шокировала сеть заявлением (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Военные Вооруженных сил Украины взяли в плен российского оккупанта - Колесова Дениса Анатольевича из города Лебедянь Липецкой области. Мать россиянина отказывалась общаться со своим сыном по телефону, пока ей не скажут "кодовое слово".

Видео разговора опубликовал на своем YouTube-канале украинский блогер и журналист Владимир Золкин.

Женщина утверждала, что он не может находиться в плену, потому что она с ним якобы "только вчера разговаривала". Сам захватчик ответил, что такого не было.

"Скажите кодовое слово, если мой сын в плену", - требовала женщина.

Самый оккупант очень рассмеялся после слов матери.

Также она заявила, что украинцы всех всегда "разводят" и назвала Украину "фашистской страной".

Мать оккупанта не захотела общаться с пленным сыном, пока ей не скажут "кодовое слово" (скрин)

В конце россиянка сказала, что поедет в военкомат, чтобы самостоятельно узнать судьбу своего сына, а журналиста, предлагавшего ей пообщаться с ним, послала.

"Так как вы из Украины всех "разводите", это нам давно известно. Ваша фашистская страна. Вы с наглой мордой. Сейчас поеду в военкомат и все узнаю. Пошли вы в ж**у", - сказала россиянка и бросила трубку.

После этого журналист отправил ей видеосообщение с пленным, который подтвердил, что находится в плену. Мать видео пересмотрела, но не ответила.

Ранее мы сообщали, что матери оккупантов радуются мобилизации в России.

Также мы писали, что россиянка не захотела говорить с сыном в плену в Украине.

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