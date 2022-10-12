ua ru
Ср, 12 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Живущая в Германии россиянка призвала Путина бомбить украинцев в Дрездене (видео)

Новина українською →
Дрезден, Среда 12 октября 2022 10:35
Живущая в Германии россиянка призвала Путина бомбить украинцев в Дрездене (видео) Россиянка в Германии призвала Путина бомбить митинг с украинцами (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Дрездене россиянке, живущей в Германии, не понравились митинги украинцев, которые протестовали против террористической политики Кремля и ракетных обстрелов Украины. Женщина призвала российского диктатора бомбить Дрезден.

О неадекватной уроженке РФ рассказали в соцсетях.

Детали скандала в Дрездене

Люди вышли на площадь в Дрездене 10 октября, чтобы привлечь внимание общественности к массированному российскому ракетному удару по Украине.

"Владимир Владимирович, им сегодня мало было. Вот, здесь у нас в Дрездене тоже можно один раз еб*нуть хорошенько", – сказала россиянка на видео.

Что известно о россиянке

Личность женщины быстро установили.

Как оказалось, видео записывала некто Алена Дирксен родом из Таганрога.

Она владеет русским рестораном "Родина" (Rochlitzer Str. 36, 09648 Mittweida, Саксония, Германия) в Митвайде, недалеко от Дрездена.

После ее высказываний люди массово ставят ему низкий рейтинг. А полиция уже проверяет ее неадекватные высказывания.

Как мы ранее писали, украинка с конкурса красоты рассказала, почему ее хотели поселить с россиянкой.

Также мы писали, что в Польше наказали неадеквата, который сорвал и сжег украинский флаг.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация