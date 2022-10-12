Живущая в Германии россиянка призвала Путина бомбить украинцев в Дрездене (видео)
В Дрездене россиянке, живущей в Германии, не понравились митинги украинцев, которые протестовали против террористической политики Кремля и ракетных обстрелов Украины. Женщина призвала российского диктатора бомбить Дрезден.
О неадекватной уроженке РФ рассказали в соцсетях.
Детали скандала в Дрездене
Люди вышли на площадь в Дрездене 10 октября, чтобы привлечь внимание общественности к массированному российскому ракетному удару по Украине.
"Владимир Владимирович, им сегодня мало было. Вот, здесь у нас в Дрездене тоже можно один раз еб*нуть хорошенько", – сказала россиянка на видео.
Что известно о россиянке
Личность женщины быстро установили.
Как оказалось, видео записывала некто Алена Дирксен родом из Таганрога.
Она владеет русским рестораном "Родина" (Rochlitzer Str. 36, 09648 Mittweida, Саксония, Германия) в Митвайде, недалеко от Дрездена.
После ее высказываний люди массово ставят ему низкий рейтинг. А полиция уже проверяет ее неадекватные высказывания.
Как мы ранее писали, украинка с конкурса красоты рассказала, почему ее хотели поселить с россиянкой.
Также мы писали, что в Польше наказали неадеквата, который сорвал и сжег украинский флаг.