У США росіянка написала на гаражі "Бахмут - наш": з нею провели "роз'яснювальну роботу"

На відео видно, що жінка на воротах гаража намалювала російські свастики "Z" і "V" і залишила напис: "Бахмут наш, спасибо Вагнер".

Однак частину напису вже росіянка прибрала, імовірно, завдяки реакції небайдужих сусідів-українців.

На питання сусідів, навіщо жінка це зробила, та відповіла тільки докором: "Вас це так хвилює?!".

Після цього їй пояснили, що Росія повністю знищила Бахмут, але росіянка на це не реагувала і продовжувала розбирати свою "творчість".

"Вам у цій країні немає місця. Їдьте в Бахмут. Побачите, скільки дітей там загинуло. Щоб написати такий меседж, треба бути повним дебілом", - сказав один з чоловіків.

Також її закликали зняти російський прапор.

"Кількість трупів росіян в Бахмуті не означає, що це Росія", - сказав чоловік українською мовою.

A Russian woman living in the U.S. wrote “Bakhmut is ours, thank you Wagner” on her garage in order to upset the Ukrainian neighbors that live on the same street as her.



The Ukrainians tell her “how can you write that after so many children killed?” pic.twitter.com/8oZBHcz3YK