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У дописі політик зазначив, що наразі елітний готель Villa Sofia, який належить артистці, продається за 2,5 мільярди рублів (близько 27,6 мільйонів євро).

Також зрадник додав, що "це вже давно слід було зробити".

У Софії Ротару відбирають бізнес у Криму (фото: скріншот з Telegram-каналу Олега Царьова)

"Скандал із Софією Ротару отримав продовження. Думаю, що жодних сумнівів у тому, на чиєму боці ця артистка, не залишилося. Купила цей маєток Софія Ротару для ведення музичного гуртка для дітей за суму, еквівалентну $500. За цільовим призначенням об'єкт не використовувала. Правильно, що ухвалили рішення про націоналізацію. Давно пора. Декілька років поспіль писав, що це треба зробити", - написав чоловік.

Зазначимо, що раніше РосЗМІ писали, що Софія Ротару знає про наміри російських загарбників і зараз намагається продати нерухомість. Від 2019 року готель закритий. Як причина - вказана реновація.