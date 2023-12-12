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Россияне отобрали у Софии Ротару виллу в Крыму из-за патриотической открытки: что им не понравилось

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Иванна Пашкевич

Похоже, россияне решили окончательно отобрать бизнес певицы Софии Ротару в Крыму. Дело в том, что оккупанты обиделись на нее, ведь в День Святого Николая и День ВСУ, 6 декабря, звезда опубликовала открытку, на которой Николай Чудотворец сидит на коленях украинского бойца и благодарит его.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал бывшего депутата Украины, предателя и коллаборациониста Олега Царева.

Подробности

В публикации политик отметил, что в настоящее время элитная гостиница Villa Sofia, принадлежащая артистке, продается за 2,5 миллиарда рублей (около 27,6 миллиона евро).

Также предатель добавил, что "это уже давно пора было сделать".

У Софии Ротару отбирают бизнес в Крыму (фото: скриншот из Telegram-канала Олега Царева)

"Скандал с Софией Ротару получил продолжение. Думаю, что никаких сомнений в том, на чьей стороне эта артистка, не осталось. Купила это имение София Ротару для ведения музыкального кружка для детей за сумму, эквивалентную $500. По целевому назначению объект не использовала. Правильно, что приняли решение о национализации. Давно пора. Несколько лет подряд писал, что это надо сделать", - написал мужчина.

Отметим, что ранее РосСМИ писали, что София Ротару знает о намерениях российских захватчиков и сейчас пытается продать недвижимость. С 2019 года отель закрыт. Как причина - указана реновация.

Ранее стало известно, почему Ротару перестала появляться на публике.

Также мы рассказывали, где и с кем она живет во время войны.

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