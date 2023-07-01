UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни розсилають на пошту українців фішингові листи: як їх розпізнати

Росіяни розсилають фішингові листи (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Українці почали отримувати на свої поштові електронні адреси фішингові листи, на посилання в яких в жодному разі не можна клікати.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Стратком ЗСУ.

Що робити в разі отримання такого листа

"Ворог проводить фішингову атаку на встановлені адреси електронної пошти. Отримавши такий лист не відкривайте та не клікайте на файли, додані до листа, та на посилання в самому листі", - говориться в повідомленні.

Помічайте такий лист, як фішинг. Якщо лист прийшов на службові адреси електронної пошти, повідомте про це відповідний підрозділ кібербезпеки та, за можливості, надайте цю інформацію Команді реагування на кіберінциденти https://cert.gov.ua/contact-us

Про що говориться в такому листі

В листі міститься інформація про те, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про збільшення відпустки військовослужбовцям. Щоб отримати роз'яснення, пропонується перейти за посиланням. Проте робити цього в жодному разі не можна.

Лист направлений від імені "майора Семена Петрова" з "управління морально-психологічного забезпечення Головного управління морально-психологічного забезпечення".

Фото: t.me/AFUStratCom

Для довідки

Фішинг - це один з різновидів шахрайства в інтернеті з метою отримання незаконного доступу до конфіденційних даних користувачів.

96% фішингових атак припадають на електронну пошту. Ще 3% здійснюються через шкідливі сайти і лише 1% - за телефоном.

Зазначимо, що такий закон дійсно був підписаний Володимиром Зеленським. Ним визначаються суми доплат і відпустки військовим.

Читайте РБК-Україна в Google News
фішингфишинговая атака